    Show Inmersivo sonoro French Touch en el Planetario de Bogotá: asista el 27 y 29 de diciembre

    Imagen gráfica Show French Touch PlanetarioFoto: Idartes.

    El Planetario de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a los bogotanos, bogotanas y visitantes a disfrutar en diciembre de 2025, una nueva edición que se llena de ritmo, luces y nostalgia con un homenaje visual y sonoro a la música electrónica francesa. Asiste el 27 y 29 de diciembre de 2025. ¡Entrada con boletería!

    French Touch revive el auge del french house, la corriente que en los años 90 y 2000 redefinió la electrónica con sonidos filtrados, bases funk y un espíritu elegante y experimental. En la cúpula 360° se vivirá una experiencia inmersiva con una selección curada de artistas y tracks icónicos desde Daft Punk hasta Cassius y Justice, en una atmósfera envolvente donde música, diseño visual y ritmo se transforman en una fiesta sensorial única.

    Detalles Show Inmersivo sonoro French Touch en el Planetario de Bogotá

    Fechas y horarios:

    • 27 de diciembre –  5:30 p. m.
    • 29 de diciembre – 4:00 p. m. 

     

    Advertencia: El show French Touch incluye visuales de ritmo acelerado, imágenes de movimiento rápido y sonidos de alto impacto. Estas características pueden causar incomodidad en personas con sensibilidad visual o auditiva, así como mareos, vértigo o migrañas fotosensibles.

    French Touch

