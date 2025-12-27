    • Bogotá

    Chiquis en Acción llena de juego y movimiento el Parque de los Niños y las Niñas

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de niño divirtiéndose con los juegos del Parque de los NiñosFoto: IDRD

    El Parque de los Niños y las Niñas en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se convirtió en un gran escenario de juego, movimiento y bienestar familiar durante una jornada liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dirigida a niños y niñas de primera infancia e infancia, diseñada para ofrecer experiencias divertidas, seguras y significativas que los acerquen al movimiento desde temprana edad.

    A través de desafíos recreativos, estaciones psicomotrices y espacios de exploración, los participantes compartieron en familia momentos de actividad física y celebración, fortaleciendo los lazos afectivos y creando recuerdos positivos alrededor del juego. Cada dinámica permitió que niños y niñas desarrollaran habilidades motrices mientras disfrutaban de experiencias lúdicas que promueven una vida activa y saludable.

    Chiquis en Acción se consolidó como un espacio para disfrutar, aprender y moverse juntos, reafirmando la importancia del juego en el desarrollo integral de la niñez.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte