Chiquis en Acción llena de juego y movimiento el Parque de los Niños y las Niñas

Foto: IDRD

El Parque de los Niños y las Niñas en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se convirtió en un gran escenario de juego, movimiento y bienestar familiar durante una jornada liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dirigida a niños y niñas de primera infancia e infancia, diseñada para ofrecer experiencias divertidas, seguras y significativas que los acerquen al movimiento desde temprana edad.

A través de desafíos recreativos, estaciones psicomotrices y espacios de exploración, los participantes compartieron en familia momentos de actividad física y celebración, fortaleciendo los lazos afectivos y creando recuerdos positivos alrededor del juego. Cada dinámica permitió que niños y niñas desarrollaran habilidades motrices mientras disfrutaban de experiencias lúdicas que promueven una vida activa y saludable.

Chiquis en Acción se consolidó como un espacio para disfrutar, aprender y moverse juntos, reafirmando la importancia del juego en el desarrollo integral de la niñez.