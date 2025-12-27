Estrategia Rural de la Secretaría de la Mujer suma 579 atenciones psicosociales y jurídicas en 2025

Foto: Secretaría de la Mujer

La Secretaría Distrital de la Mujer continúa fortaleciendo la estrategia ‘Caminando Juntas con las Mujeres en la Ruralidad’ como una apuesta fundamental para la eliminación de barreras de acceso. Esta iniciativa contribuye a que las mujeres campesinas y rurales accedan a la atención necesaria sin necesidad de trasladarse a la zona urbana de Bogotá.

La Dirección de Territorialización de la secretaría, tiene como objetivo garantizar que todas las mujeres, en su diversidad, puedan acceder a servicios esenciales de orientación, asesoría, formación y atención frente a las violencias basadas en género.

El equipo de la estrategia opera bajo un modelo de atención construido alrededor de los enfoques diferencial, territorial y ambiental. Este enfoque permite generar cercanía y procesos de trabajo acordes a la forma en que las mujeres se relacionan con su territorio y las dinámicas campesinas y rurales de Bogotá.

La atención especializada que se ha brindado entre enero y noviembre de 2025 se realizó de la siguiente manera: 231 orientaciones psicosociales y 348 atenciones sociojurídicas, sumando un total de 579 atenciones especializadas a mujeres campesinas y rurales.

La estrategia ha logrado acercarse a las mujeres rurales de localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usaquén San Cristóbal, Chapinero, Sumapaz y Suba, llevando la oferta institucional directamente a sus territorios.

‘Caminando Juntas con las Mujeres en la Ruralidad’ transforma vidas y fortalece la participación de las mujeres, consolidando la territorialización de la Política Pública de Equidad de Género de Bogotá.