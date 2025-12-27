Gobernación de Cundinamarca anuncia inversión en nuevo parque automotor para la policía del departamento

Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca entregó 33 patrullas, cinco camionetas, 100 motos, un necro-móvil, una cama baja y tres panel-patrulla. Además, se sumaron más de 270 nuevos policías para reforzar la seguridad en el territorio.

“Hoy recibimos con los brazos abiertos estos 274 policías que llegan a Cundinamarca. Con este refuerzo completaríamos cinco GOES y un buen número de Gaulas para luchar contra la extorsión y el secuestro. Y también están acompañados de la institucionalidad territorial, que viene haciendo estas inversiones para que estos refuerzos tengan la oportunidad de contar con movilidad, con los elementos mínimos necesarios para desplegar su accionar a lo largo y ancho del departamento”, expresó el gobernador, Jorge Emilio Rey Ángel.

Cabe resaltar que, durante los últimos dos años, se han destinado más de $40.000 millones a iniciativas de seguridad orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta institucional. Entre estas acciones, se destacan la entrega de tres camionetas a la Fiscalía y el apoyo a la contratación de abogadas y psicólogas expertas, por más de $1.500 millones, con el fin de reforzar la atención a la ciudadanía en municipios que no cuentan con infraestructura de la entidad.

De igual manera, se suscribieron 23 convenios con municipios para respaldar el suministro de combustible y el mantenimiento de los vehículos de la Fuerza Pública, así como la implementación de circuitos cerrados de televisión, por un valor de $1.000 millones.

Para el año 2026, se proyecta una inversión de $3.000 millones para el mantenimiento de las estaciones de Policía en los municipios de: Yacopí (‘Patevaca’), Chaguaní, Caparrapí, Tobia, Quebradanegra, Junín (‘Sueva’), Cáqueza, Granada, Fúquene y Silvania.

Llegan 274 unidades de policía a fortalecer la seguridad en el departamento

Durante el evento, la Dirección de la Policía Nacional incorporó a 274 hombres y mujeres a sus filas para reforzar la seguridad del departamento, distribuidos de la siguiente manera:

Departamento de Policía de Cundinamarca – DECUN: 129 unidades.

Departamento de Policía de la Sabana – DESAB: 88 unidades.

?Metropolitana de Soacha – MESOA: 57 unidades.

Finalmente, en el marco de la jornada, se llevó a cabo una ceremonia de Reconocimiento al Servicio, en la que se otorgaron más de 50 condecoraciones al personal de la institución.