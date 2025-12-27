Consulte sus impuestos pendientes y póngase al día con Bogotá ¡Le contamos!

Foto: FedeR- Secretaría de Gobierno

Las deudas corresponden a los impuestos predial, sobre vehículos, Industria y Comercio (ICA), así como a los tributos de delineación urbana, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.

Quienes no han cumplido con el pago de sus impuestos distritales recibirán notificaciones a través de correo electrónico, correspondencia física y mensajes de texto. Los contribuyentes morosos podrán ponerse al día con Bogotá pagando la totalidad de la deuda o solicitando una facilidad de pago, con el fin de evitar sanciones futuras.

La invitación es a todas las personas y empresas que tengan deudas con el Distrito Capital a ponerse al día con sus obligaciones y evitar procesos de cobro que puedan derivar en embargos de cuentas bancarias o bienes. A través del sitio web www.haciendabogota.gov.co es posible realizar el pago o agendar una cita con asesores.

¿Cómo afecta a Bogotá la falta de pago de estos 208 mil contribuyentes?

El monto adeudado por este grupo de contribuyentes supera los $725 mil millones, recursos que pueden ser invertidos en programas que beneficien la calidad de vida de las y los bogotanos.

Los cinco tributos con mayores niveles de mora son:

• ICA: $ 367 mil millones

• Impuesto predial: $ 230 mil millones

• ReteICA: $66 mil millones

• Impuesto sobre vehículos: $ 47 mil millones

• Delineación urbana: $ 10 mil millones

Para tener en cuenta

Las comunicaciones se enviarán por correo físico y electrónico e incluirán un código QR para verificar su autenticidad. En total, se enviarán 168.243 notificaciones a personas naturales y 39.926 a personas jurídicas.

No se deje engañar

Hacienda Bogotá no solicita el envío de dinero a cuentas bancarias personales ni a través de aplicaciones externas.

Importante

Mantener actualizados los datos de contacto en el Registro de Información Tributaria (RIT) de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH), para garantizar el recibo oportuno de las notificaciones y las respuestas a los trámites de cobro.

Cumplir con las obligaciones tributarias evita intereses, sanciones y posibles procesos de cobro, y contribuye directamente a la sostenibilidad financiera y al desarrollo de Bogotá.