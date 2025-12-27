Suba, Engativá y Barrios Unidos concentraron los mayores hallazgos de agua no registrada en Bogotá

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) continúa enfrentando el hurto y la manipulación ilegal de las redes de acueducto. En noviembre, lograron gestionar y facturar 671.589 metros cúbicos de agua no registrada, volumen equivalente al consumo mensual de 61.053 hogares de estrato 3.

El equipo técnico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelantó 791 inspecciones en 19 localidades y en el municipio de Soacha. Allí se detectaron conexiones clandestinas en viviendas, obras deconstrucción, restaurantes, hoteles, moteles y lavaderos de vehículos. Un 24 % de estas visitas reveló irregularidades, confirmando que el fraude sigue siendo una práctica extendida en distintos sectores.

Entre las modalidades identificadas se encuentran retiro ilegal del medidor para obtener suministro directo, reconexiones sin autorización, alteraciones en los equipos de medición y la ejecución de obras sin el Trámite Provisional de Obra (TPO). Las localidades con mayor número de hallazgos fueron Suba, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y el municipio de Soacha.

El impacto económico también es significativo: lo gestionado y facturado en noviembre alcanza los $4.181 millones. Paralelamente, la EAAB presentó 31 denuncias ante la Fiscalía por defraudación de fluidos, relacionadas con 73.564 metros cúbicos de agua cuyo valor asciende a $660 millones.

Desde la Empresa, el mensaje es claro: estas prácticas no solo ponen en riesgo la sostenibilidad del servicio, sino que afectan directamente a la ciudadanía. Manipular las redes puede generar baja presión, fugas, daños en la infraestructura y comprometer la calidad del suministro para miles de usuarios.

Denunciar si conoces este tipo de casos

La EAAB invita a la comunidad a denunciar cualquier comportamiento sospechoso en la infraestructura del acueducto a través de Acualínea 116 o en el correo recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co.