Nuevos paneles informativos para reducir el exceso de velocidad en Bogotá y prevenir siniestros viales

Foto: Secretaría de Movilidad.

Con el objetivo de proteger vidas y reducir el exceso de velocidad, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa puso en funcionamiento once nuevos paneles informativos de velocidad fijos y cuatro paneles móviles, una herramienta pedagógica y preventiva que alerta en tiempo real a los conductores cuando superan los límites permitidos, sin generar sanciones. ¡Aquí sí pasa!

Estos dispositivos registran la velocidad de los vehículos y la muestran en una pantalla junto con la placa, alertando a los conductores cuando exceden la velocidad máxima permitida, que en vías principales es de 50 kilómetros por hora. La medida busca generar conciencia y promover una conducción responsable.

“Esta es una medida completamente informativa y preventiva, que promueve la corresponsabilidad de los conductores para que nuestras vías sean más seguras. En puntos donde hemos identificado esta problemática alertamos a los conductores para que sean ellos mismos quienes quiten el pie del acelerador cuando circulan a velocidades riesgosas”, manifestó la Secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Los paneles informativos de velocidad se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad donde se registra exceso de velocidad, definidos a partir de un análisis técnico que permitió identificar corredores de alta circulación con comportamientos reiterados de conducción riesgosa. Adicionalmente, y con este mismo criterio, los cuatro paneles móviles irán cambiando de ubicación, de acuerdo a las zonas que vayan requiriendo esta intervención.

Los paneles fijos están ubicados así:

? Calle 26 con Carrera 69 (sentido occidente-oriente).

? Calle 26 con Carrera 70 (sentido oriente-occidente).

? Calle 26 con Carrera 50 (sentido oriente-occidente).

? Calle 26 con Carrera 51 (sentido occidente-oriente).

? Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 97 (sentido norte-sur).

? Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 98 (sentido sur-norte).

? Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido norte-sur).

? Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido sur-norte).

? Autopista Norte con Calle 136 (sentido norte-sur).

? Autopista Norte con Calle 134A (sentido sur-norte).

? Autopista Norte con Calle 83 (sentido sur-norte).

De acuerdo con las más recientes mediciones sobre factores de riesgo vial de la Universidad Johns Hopkins, en Bogotá el 30 % de los conductores excede los límites de velocidad, una conducta que pone en riesgo la vida de conductores, ciclistas y peatones.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a la ciudadanía que estos paneles no generan órdenes de comparendo y reitera el llamado a respetar los límites de velocidad.

Avances de Bogotá en movilidad segura

Los paneles informativos de velocidad hacen parte de la estrategia definida en el Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) y del Plan de Gestión de la Velocidad, un conjunto de acciones articuladas de infraestructura, control, pedagogía y comunicaciones con el cual se han logrado evitar 15 muertes en lo corrido del año.

Este plan es un conjunto de acciones de infraestructura, control, pedagogía y comunicaciones, que está demostrando ser efectivo para que más personas respeten el límite de velocidad y, así, se reduzca el número de muertos y heridos en las vías.

Resultados 2025 por componentes del Plan:

1. Infraestructura: Con la instalación de 164 resaltos parabólicos en puntos de alta siniestralidad en vías arteriales se han salvado 9 vidas y reducido en más de 45 % los lesionados (peatones, ciclistas y motociclistas).

a. Los resaltos también han resultado en que hoy el 90 % de los conductores respeten los límites de velocidad en los tramos donde fueron instalados, sin afectar los tiempos de viaje, ni generar congestión.

b. En 2025 se instalaron resaltos parabólicos en la avenida Boyacá, avenida Circunvalar; avenida Villavicencio y para este mes de diciembre la avenida Guayacanes entre la avenida Bosa y Calle 59 Sur.

2. Señalización: Se llevó a cabo la demarcación de 445 km de la malla vial arterial en toda la ciudad, incluyendo 244 km en los 12 principales corredores de acceso y salida. Estos últimos incluyen: Autopista Norte, Autopista Sur, Av. Calle 80, Av. Calle 26, Vía la Calera, Vía Choachí, Vía al Llano, Av. NQS, Av. Carrera 7°, Av. Ciudad de Cali, Av. Boyacá, y Av. Calle13.

a. Se recuperaron cerca de 5.900 m2 de espacio público con la implementación de 5 proyectos de urbanismo táctico;

b. Se señalizaron de manera integral 870,17 km de malla vial intermedia y local

c. Se instalaron más de 13.000 señales verticales.

3. Comunicaciones: La Secretaría de Movilidad lanzó la segunda fase de la campaña de ‘El exceso de velocidad mata, respeta el límite’, en la que destacamos los operativos de control en vía para evitar más muertes por el exceso de velocidad. Esta campaña se realizó con el apoyo de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial.