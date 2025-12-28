Gobierno refuerza e intensifica operaciones militares en el Catatumbo

–El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del ministerio de Defensa, reforzó las operaciones militares en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias del frente 33 de las Farc han generado el desplazamiento de más de 300 familias, mientras que un número similar permanece confinado en medio del fuego cruzado entre las dos bandas terroristas.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó en su cuenta de la red social X sobre el “refuerzo militar y aéreo para contener las acciones criminales» en esa región del nororiente del país.

“Quiero informar que, ante la situación que se presenta en el Catatumbo, se han fortalecido todos los dispositivos de nuestra Fuerza Pública, con el despliegue de reconocimientos aéreos y apoyo de fuegos del Ejército y operaciones coordinadas con la Fuerza Pública. Esta decisión responde al deber del Estado de proteger a las comunidades, contener las acciones criminales y preservar el control territorial, con legalidad, firmeza y respeto por la vida», dice el mensaje del funcionario.

Agrega que las acciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional “han permitido que las vías principales, secundarias y terciarias de esa región se encuentren habilitadas y sin restricciones».

Reconocimiento a la nueva cúpula

De otro lado, el ministro Sánchez le dio la bienvenida a la nueva cúpula militar que designó el presidente Petro. “Son Generales y Almirantes con gran trayectoria, compromiso con el país y toda la experiencia requerida para enfrentar los retos actuales», señala el mensaje.

El ministro de Defensa sostiene que la nueva cúpula militar “trabajará arduamente y sin descanso en dos prioridades fundamentales y complejas pero no imposibles»:

1. Seguridad.

– Afectar críticamente las economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal y contrabando) y los actores criminales generadores.

– Consolidar el control territorial en las zonas priorizadas.

– Reducir el homicidio, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, confinamiento y demás delitos contra la vida, libertades y la convivencia ciudadana.

2. Democracia.

– Garantizar unas elecciones libres, seguras y transparentes en todo el territorio nacional acorde a la constitución y la ley, y dentro de lo que la Procuraduría General de la Nación ha denominado paz electoral.

“De la mano de todo el pueblo colombiano lo lograremos. Colombia no se doblega ante la adversidad. Se hace más fuerte. Con la fe intacta», concluye el mensaje.