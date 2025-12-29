Asegurado en centro carcelario presunto responsable del asesinato de coronel del Ejército en Popayán

–Como Jean Pool Sánchez Gómez fue identificado y judicializado por la Fiscalía General de la Nación por el homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda, en una acción sicarial ejecutada el pasado 27 de noviembre en vía pública de Popayán, Cauca. El oficial conducía su vehículo y fue atacado con arma de fuego por el procesado, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otro sujeto.

La víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas.

Actividades de policía judicial, entre estas verificaciones de videos de cámaras de seguridad, establecieron que Sánchez Gómez presuntamente esperó al teniente coronel en un establecimiento de comercio, y posteriormente lo siguió para interceptarlo y dispararle. Asimismo, quedó en evidencia la ruta que utilizó para escapar del lugar. Inicialmente, descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y finalmente tomó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, también Cauca.

Tras perpetrar el crimen huyó del lugar, descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y finalmente tomó un bus intermunicipal con destino a El Bordo (Cauca). Por estos hechos, fue imputado por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El investigado no aceptó los cargos y, por disposición de una juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí (Valle del Cauca) por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos celulares y una motocicleta.