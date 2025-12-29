WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos a partir de 2026
–La aplicación de mensajería WhatsApp retirará su compatibilidad con varios smartphones populares a partir del 1 de enero de 2026, informó el portal Shiftdelete. Esta decisión afectará a dispositivos con sistemas operativos Android 5.0 Lollipop (o anteriores) e iOS 15.1 (o anteriores), que ya no podrán ejecutar la aplicación debido a que el ‘hardware’ antiguo no satisface los estándares de seguridad y rendimiento establecidos por la compañía.
Los usuarios de los modelos afectados que no puedan actualizar su ‘software’ deberán cambiar a un nuevo dispositivo para seguir accediendo al servicio.
Lista de modelos afectados:
Android (con Android 5.0 o anterior)
-Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Ace 3, S4 Mini, Trend, J2.
-Huawei Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.
-LG Optimus L3 II, L5 II, F5, L7 II.
-Sony Xperia Z2, Xperia Z3.
iOS (con iOS 15.1 o anterior):
-iPhone 5
-iPhone 5c
-iPhone 5S
-iPhone 6
-iPhone 6 Plus
La inclusión de la serie iPhone 6, uno de los teléfonos más vendidos de su época, impactará a millones de usuarios en todo el mundo. (Información RT).