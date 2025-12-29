    • Ciencia y Tecnología Internacional

    WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos a partir de 2026

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La aplicación de mensajería WhatsApp retirará su compatibilidad con varios smartphones populares a partir del 1 de enero de 2026, informó el portal Shiftdelete. Esta decisión afectará a dispositivos con sistemas operativos Android 5.0 Lollipop (o anteriores) e iOS 15.1 (o anteriores), que ya no podrán ejecutar la aplicación debido a que el ‘hardware’ antiguo no satisface los estándares de seguridad y rendimiento establecidos por la compañía.

    Los usuarios de los modelos afectados que no puedan actualizar su ‘software’ deberán cambiar a un nuevo dispositivo para seguir accediendo al servicio.

    Lista de modelos afectados:

    Android (con Android 5.0 o anterior)

    -Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Ace 3, S4 Mini, Trend, J2.
    -Huawei Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.
    -LG Optimus L3 II, L5 II, F5, L7 II.
    -Sony Xperia Z2, Xperia Z3.

    iOS (con iOS 15.1 o anterior):

    -iPhone 5
    -iPhone 5c
    -iPhone 5S
    -iPhone 6
    -iPhone 6 Plus

    La inclusión de la serie iPhone 6, uno de los teléfonos más vendidos de su época, impactará a millones de usuarios en todo el mundo. (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte