WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos a partir de 2026

–La aplicación de mensajería WhatsApp retirará su compatibilidad con varios smartphones populares a partir del 1 de enero de 2026, informó el portal Shiftdelete. Esta decisión afectará a dispositivos con sistemas operativos Android 5.0 Lollipop (o anteriores) e iOS 15.1 (o anteriores), que ya no podrán ejecutar la aplicación debido a que el ‘hardware’ antiguo no satisface los estándares de seguridad y rendimiento establecidos por la compañía.

Los usuarios de los modelos afectados que no puedan actualizar su ‘software’ deberán cambiar a un nuevo dispositivo para seguir accediendo al servicio.

Lista de modelos afectados:

Android (con Android 5.0 o anterior)

-Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Ace 3, S4 Mini, Trend, J2.

-Huawei Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.

-LG Optimus L3 II, L5 II, F5, L7 II.

-Sony Xperia Z2, Xperia Z3.

iOS (con iOS 15.1 o anterior):

-iPhone 5

-iPhone 5c

-iPhone 5S

-iPhone 6

-iPhone 6 Plus

La inclusión de la serie iPhone 6, uno de los teléfonos más vendidos de su época, impactará a millones de usuarios en todo el mundo. (Información RT).