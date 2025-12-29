Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a afiliados de Nueva EPS desde 1 de enero

–Colsubsidio notificó que a partir del 1 de enero de 2026 dejará de dispensar medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS en todos sus puntos de atención del país.

En un corto comunicado a sus afiliados, Salud Colsubsidio señaló que en esa fecha se producirá el cierre definitivo al servicio de dispensación de medicamentos para los usuarios de la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional, sin explicar las razones.

Añade que hasta este 31 de diciembre de 2025, la entrega de medicamentos se realizará de manera habitual en us sedes autorizadas.

Y concluye precisando que la continuidad de los tratamientos y la defenición de nuevos gestores farmacéuucos correrán por cuenta de la Nueva EPS, según la normatividad vigente, y recomienda a los usuarios que para mayor información sobre la entrega futura de sus medicamentos, se comuniquen con los canales de atención de la Nueva EPS.

El Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre el hecho. Cabe destacar que el Gobierno Nacional tomó el control mayoritario de la Nueva EPS en noviembre de 2025, adquiriendo el 51% de las acciones tras la cesión de participaciones por parte de cajas de compensación como Colsubsidio, CAFAM y Compensar, convirtiéndose en el socio dominante «para capitalizar la entidad, mejorar su operación y saldar deudas, aunque esto genera debates sobre la estatización y el futuro del sistema de salud».

La Nueva EPS, con presencia en 1.111 municipios de los 32 departamentos del país, tiene 11 millones 580 mil 453 afiliados, de ellos, 4,8 millones del régimen contributivo y 6,7 millones del régimen subsidiado, según datos reportados al cierre del segundo trimestre de 2025.