Más de 63.855 toneladas de residuos se han recolectado en lo corrido del 2025 en Bogotá

Foto: Aguas de Bogotá

En un trabajo conjunto entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá, se han desarrollado diversas jornadas de limpieza y recolección de residuos en las localidades de la capital. Con estos trabajos adelantados, en lo corrido del 2025, se ha logrado recolectar 63.855 toneladas de residuos de construcción, demolición y voluminosos. Además, se retiraron 63.013 llantas fuera de uso.

Estas acciones han permitido recuperar 5.552 puntos de arrojo clandestino en localidades como Usaquén, Bosa, Puente Aranda, entre otras.

¡Reporta el arrojo ilegal de escombros en Bogotá!

Tu ayuda es fundamental, recuerda no arrojar basuras ni residuos en las calles. Si conoces algún punto que requiera intervención genera tu reporte en los canales oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) por medio de la línea 110.

Conoce los Ecopuntos en Bogotá y lleva muebles viejos, escombros y más

Si tienes muebles viejos, escombros y otros objetos voluminosos que necesitas sacar de tu casa, no los abandones en las calles, andenes, parques, zonas verdes y otros espacios en Bogotá. Lleva estos elementos gratis a los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que disponen de cajas estacionarias, que semanalmente se ubican en diferentes puntos de la ciudad, para hacer disposición adecuada de estos elementos.

Los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reciben de manera gratuita los residuos que no son recogidos a través de los carros compactadores o rutas de recolección de residuos domiciliarios, es decir, escombros, residuos de construcción y demolición; y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros residuos especiales. Los Ecopuntos no reciben elementos como electrodomésticos.

Para disponer electrodomésticos en mal estado, puedes acudir a los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).