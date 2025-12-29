Ranking de los libros más leídos en BibloRed durante el año 2025

Foto: BibloRed

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) cierra el año 2025 con más de 5 millones de visitantes a los diferentes espacios de lectura y más de 800 mil préstamos de libros de las colecciones físicas a las que se pueden acceder por medio de la afiliación.

El listado de los títulos más solicitados en las bibliotecas de Bogotá en 2025 abarca desde la realidad social y política colombiana y latinoamericana hasta la autoayuda, la pedagogía y los clásicos de la literatura y el pensamiento.

Entre las temáticas y géneros destacados se tiene realidad colombiana y memoria histórica, pensamiento crítico y ciencias sociales, literatura universal y clásicos modernos, autoayuda y desarrollo personal, educación y lenguaje con la presencia de autores colombianos entre los más leídos, así como escritoras locales e internacionales.

Libros más solicitados en BibloRed durante 2025

1. ‘El renacimiento de Natalia Ponce de León: itinerario de una vida que venció a la barbarie’ (Martha Soto)

2. ‘Las venas abiertas de América Latina’ (Eduardo Galeano)

3. ‘La Historia interminable: de la A a la Z’ (Michael Ende)

4. ‘Leer es resistir’ (Mario Mendoza)

5. ‘Memoria para el olvido’, Los ensayos de Robert Louis Stevenson

6. ‘Aventuras de un niño de la calle’ (Julia Mercedes Castilla)

7. ‘La condición humana’ (Hannah Arendt)

8. ‘Juana de Arco’ (Leo Linder)

9. ‘El Fantasma de Karl Marx’ (Rohan de Calan y Donatien Mary)

10. ‘Pedagogía del oprimido’ (Paulo Freire)

Lo más leídos de la Biblioteca Digital de Bogotá