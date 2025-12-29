Se amplían a 3.180 los cupos para asignación de subsidios del programa Ahorro para Mi Casa

Foto: Secretaría de Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) amplió nuevamente el número de cupos para la asignación de subsidios, hasta completar 3.180 beneficiarios, conforme a la disponibilidad presupuestal prevista.

Esta medida busca apoyar a más hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales, contribuyendo al pago del arriendo y fortaleciendo el hábito del ahorro como parte del proceso para acceder a una vivienda digna en Bogotá.

La entidad aclaró que esta ampliación no corresponde a una nueva convocatoria. La asignación de subsidios aplica únicamente para los hogares que se postularon en la primera convocatoria y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento operativo, de acuerdo con la Resolución 224 de 2025.

Actualmente continúa el proceso de evaluación y validación de la información presentada por los hogares inscritos los días 22, 23 y 24 de abril de 2025. A medida que avance este proceso, se informará de manera progresiva el estado de cada postulación.

Dichas familias inscritas, podrán consultar el estado de su postulación en el enlace: https://suav.habitatbogota.gov.co/public/ahorro-para-mi-casa/consult, en donde encontrarán alguno de siguientes estados:

Calificado. Hogar pendiente de revisión, de acuerdo con su posición y calificación en el listado de hogares postulados.

Primera verificación pendiente. Hogar que ha tenido una verificación con diferentes bases de datos (cajas de compensación, Fonvivienda, Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), etc.) y está pendiente de revisión.

Solicitud subsanación. Hogar que, de acuerdo con la revisión realizada, debe ajustar un documento por estar borroso, incompleto o ilegible.

Documentos validados. Hogar con documentación completa, de acuerdo con la reglamentación del programa.

Documentos rechazados. Hogar con documentación incompleta, de acuerdo con la reglamentación del programa.

En proceso de validación. Hogar en segunda verificación de requisitos.

Inhabilitado. Hogar que no cumple los requisitos, de acuerdo con la reglamentación del programa.

Verificación aprobada. Hogar que aprobó todas las verificaciones y cumple con la documentación requerida por el programa.

Subsidio asignado. Hogar beneficiado por el programa.

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) reitera que actualmente no hay convocatorias abiertas del programa Ahorro para Mi Casa, que todos los trámites son gratuitos y que ninguna persona está autorizada para cobrar dinero o solicitar favores a cambio de la inscripción o asignación del subsidio.