TransMiCable San Cristóbal alcanza un avance de contrato del 80 %

Foto: IDU.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, inspeccionó las obras que se adelantan en el TransMiCable de San Cristóbal. Con corte al 15 de diciembre de 2025, el proyecto TransMiCable de San Cristóbal alcanza un avance contractual del 80,22 %, tras ser recibido en enero de 2024 con un 5,52 %.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, informó que esta semana llegaron a la estación de La Victoria las 20 cabinas que estaban pendientes, con lo que se completará el total de cabinas del sistema (144). Las cuatro cabinas de reserva se encuentran en zona franca y serán recibidas en enero de 2026.

A continuación, una foto del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de las cabinas del TransMiCable de San Cristóbal: Foto: IDU.

En cuanto a la infraestructura, ya finalizó el izaje de las 21 torres, así como el halado, tendido y empalme de cerca de 6 km de cable que conectará las cabinas.

Además, las tres estaciones del sistema registran un avance de obra superior al 73 %.