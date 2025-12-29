Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 29 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Cundinamarca y Tolima, y chances que jugaron este lunes 29 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5198 – La 5ta 0 – Tarde 0037 – La 5ta 4
Culona
Día 6549 – Noche 9599
Astro Sol
6770 – Signo Virgo
Pijao de Oro
7270 – La 5ta 0
Paisita
Día 4030 – La 5ta 1 – Noche 8485
Chontico
Día 0847 – La 5ta 0 – Noche 7558 – La 5ta 3
Cafeterito
Tarde 0147 – La 5ta 0 – Noche 8124 – La 5ta 6
Sinuano
Día 4757- La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 522 – Noche
Play Four
Día 9081 – Noche
Samán
Día 5986
Caribeña
Día 0097 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 9300 – La 5ta 3 – Noche
Fantástica
Día 6485 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 2174 – La 5ta 3 – Tarde 9112 – La 5ta 8