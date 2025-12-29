    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 29 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías Cundinamarca y Tolima, y chances que jugaron este lunes 29 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5198 – La 5ta 0 – Tarde 0037 – La 5ta 4

    Culona
    Día 6549 – Noche 9599

    Astro Sol
    6770 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    7270 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 4030 – La 5ta 1 – Noche 8485

    Chontico
    Día 0847 – La 5ta 0 – Noche 7558 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 0147 – La 5ta 0 – Noche 8124 – La 5ta 6

    Sinuano
    Día 4757- La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 522 – Noche

    Play Four
    Día 9081 – Noche

    Samán
    Día 5986

    Caribeña
    Día 0097 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 9300 – La 5ta 3 – Noche

    Fantástica
    Día 6485 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2174 – La 5ta 3 – Tarde 9112 – La 5ta 8

    Ariel Cabrera
