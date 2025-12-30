Alcalde Galán le puso la lupa a San Andresito de la 38: verificó los avances de obras de valorización de la zona

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, recorrieron el sector de San Andresito de la 38 para verificar los avances de la obra de valorización que se adelanta en esta zona de la localidad de Puente Aranda. Durante el recorrido, se habilitó espacio público entre las carreras Sexta y Novena que hace parte de estas obras.

La visita se llevó a cabo en las zonas industriales de la localidad de Puente Aranda, donde ya se habilitó el espacio público entre las carreras Sexta y Novena, y permitió que los comerciantes de la zona dialogaran con el mandatario Distrital y le expresaran la satisfacción de ver que las obras están avanzando a buen ritmo.

El alcalde Galán resaltó la entrega de 42 segmentos viales por valorización en Zonas Industriales, explicó que se están construyendo 40 más e indicó que en 2026 terminarán 60 para completar más de 100 tramos finalizados.

“Esta es una deuda que había con esta zona de Bogotá. Son obras de valorización que la gente pagó, que no se habían arrancado, las arrancamos, las estamos haciendo y, además, en tiempo récord”, expresó el Alcalde Mayor de Bogotá.

El grupo 4, en el tramo comercial de San Andresito, comenzó su fase de construcción en marzo de 2025 y contempla la reconstrucción de la vía y espacio público de nueve segmentos viales, entre las calles Sexta y 13, los cuales se suman a otros 20 segmentos viales que componen el grupo completo.

“La ciudadanía nos está agradeciendo por el avance. Estamos haciendo acuerdos. Por ejemplo, en Navidad le bajamos el ritmo para que siguiera la actividad comercial y ahora lo vamos a reactivar en enero. La gente está contenta, pero obviamente nos está diciendo continúen con ese ritmo porque necesitamos tener todo terminado lo más pronto posible”, además destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ya finalizó y puso en funcionamiento la vía y el espacio público entre carreras Sexta y Novena: en total 0,55 kilómetros de vía y 1.870,33 metros cuadrados de espacio público.

Por su parte, el director del IDU, Orlando Molano expresó que “las vías de Montevideo, que también venían en este contrato, tuvieron problemas. Recuerde, señor Alcalde, que cuando llegamos ninguna de las 145 obras de valorización había arrancado. Ya entregamos 41 y el año entrante, en febrero, arranca lo de Montevideo con este mismo ritmo”.

Conoce detalles del recorrido por las obras de Valorización en San Andresito de la 38 en la localidad de Puente Aranda, en la siguiente publicación en la red social X de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

Obras de Valorización

La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán recibió 19 proyectos cobrados por Valorización en diferentes años. El compromiso es entregar culminadas alrededor del 70 % de estos proyectos, el 30 % restante quedará contratado.

A la fecha, ya son cinco proyectos de Valorización completos ya puestos al servicio de la ciudadanía: