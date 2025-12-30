Resultados de las loterías y chances de este martes 30 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías Cruz Roja y Huila, y chances que jugaron este martes 30 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4526 – La 5ta 3 – Tarde 4813 – La 5ta 0
Culona
Día 5670 – Noche
Astro Sol
4470 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
5270 – La 5ta 2
Paisita
Día 6132 – La 5ta 7 – Noche 3873
Chontico
Día 2777 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 7136 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 4480 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 377 – Noche
Play Four
Día 2237 – Noche
Samán
Día 2240
Caribeña
Día 9244 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 6162 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 0041 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 0520 – La 5ta 3 – Tarde 3471 – La 5ta 4