Cayeron los ‘Scarface’: 11 personas señaladas de la comercialización de estupefacientes en San Bernardo

Foto: Policía de Bogotá.

Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, tras ocho meses de investigación y gracias a labores de vigilancia, entrevistas, análisis de información y consultas en bases de datos, se logró identificar el funcionamiento interno, los roles criminales y las zonas de injerencia de la estructura criminal conocida como ‘Scarface’, integrada por 11 personas, dedicada el tráfico de drogas o estupefacientes en el barrio San Bernando en el centro de Bogotá.

Según los investigadores de la Policía de Bogotá, el modus operandi de esta red criminal consistía en emplear habitantes en condición de calle y menores de edad para la comercialización de estupefacientes en vía pública, principalmente en el sector de San Bernardo. Asimismo, se estableció que las dosis eran vendidas a precios que oscilaban entre $ 2.500 y $ 15.000 pesos. De manera complementaria, la droga era transportada en vehículos de transporte público, con el propósito de evadir los controles de las autoridades.

Mediante 10 diligencias de allanamiento y registro, efectuadas en las localidades de Santa Fe, Usme y Rafael Uribe, se logró materializar la captura de 11 personas, nueve mediante orden judicial y dos en flagrancia. Durante los procedimientos, fueron incautadas dos armas de fuego, tres kilos de bazuco, 11 teléfonos celulares y más de dos millones de pesos en efectivo, elementos que evidencian la magnitud y rentabilidad de la actividad ilícita desarrollada por esta organización.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Domingo’, cabecilla principal y encargado de coordinar la distribución y comercialización de la sustancia psicoactiva. De igual forma, alias ‘Pipe’ cumplía funciones logísticas relacionadas con el transporte de la droga desde las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

Adicionalmente, fueron capturados los cuatro hermanos Ruiz Álvarez, señalados de liderar las líneas de expendio denominadas Scarface , Calavera, América, Azul Naranja, Santa Fe, Chuky y Pistolo , cuyo accionar delictivo se remonta a la época del extinto Bronx. Asimismo, se estableció que esta organización criminal mantenía el control de 10 líneas de microtráfico en el sector de San Bernardo.

Los capturados registraban antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y concierto para delinquir; un Juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario tras solicitud y evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

En lo corrido del año 2025 la Policía de Bogotá, gracias a los diferentes despliegues operativos atendiendo la denuncia de los ciudadanos, ha logrado desarticular 18 estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, la captura de 6.635 personas por este delito e incautar más de 8.1 toneladas de marihuana, 312 kilos de bazuco y 266 kilos de cocaína.