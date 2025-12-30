Entregan en operación glorieta de la avenida Cali con avenida Las Américas

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Honower Garzón.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía de la secretaría Distrital de Movilidad (SDM), Claudia Díaz; del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano; y el subgerente de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, habilitó la glorieta elevada de la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas que hace parte del grupo 4 de la troncal de TransMilenio avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el promedio general de tráfico mixto en horas pico, tanto diurnas como nocturnas, que se beneficiará con esta puesta en servicio es de cerca de 13.000 vehículos.

“Hoy se marca un hito importante en el desarrollo de esta obra. Es una gran noticia para todo el suroccidente y occidente de Bogotá que se habilite esta glorieta, le va a cambiar la vida a muchos, gracias a una reducción en los tiempos de desplazamiento muy significativa y, además, es un empujón para que sigamos avanzando en lo que nos queda. Gracias a que podemos habilitar esta glorieta elevada vamos a poder agilizar el resto de la obra, entonces lo que queda del grupo cuatro se terminará en el mes de julio de 2026”, explicó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Estamos felices, lo prometimos y lo cumplimos. Estamos aquí, hoy 29 de diciembre, con el señor alcalde habilitando la glorieta elevada del grupo cuatro de la avenida Ciudad de Cali, en la avenida Las Américas con avenida Ciudad de Cali. Además, hoy quedan habilitados los carriles mixtos, norte-sur, sur-norte, por lo que se conectan los 7.4 kilómetros hasta el límite con Soacha y los vehículos particulares podrán transitar por la av. Ciudad de Cali sin ningún problema”, comentó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Así mismo, esta glorieta elevada beneficiará a más de 1.000.000 personas de la localidad de Kennedy, especialmente de los barrios El Tintal, Tintalá, Nuevo Techo, María Paz, Tayrona, Nueva Castilla y Patio Bonito, así como a miles de transeúntes que diariamente se movilizan por este sector estratégico del suroccidente de Bogotá.

“La apertura de la glorieta de la avenida Ciudad Cali es una obra que mejora de manera directa la movilidad y la calidad de vida de más de un millón de personas en la localidad de Kennedy, y optimiza los tiempos de viaje de 115.000 usuarios del transporte público que transitan diariamente por este corredor. Seguimos trabajando para que Bogotá avance con infraestructura que conecta, ordena y pone a las personas en el centro”,aseguró la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), Claudia Díaz.

Por su parte, TransMilenio explicó que con la apertura de la avenida Ciudad de Cali entre calles 2 y 42 F sur (Grupo 3) se retoma el trazado de 27 rutas TransMiZonal en sentido norte – sur. Esto permite optimizar los viajes, ahora serán más directos y tendrán una conexión y cobertura más eficiente para los usuarios del sector de María Paz, Saucedal, El Amparo, Patio Bonito y Tintalito, entre otros.

“Abrir este tipo de obras representa una mejora en el servicio del transporte público de Bogotá y redunda en una sola cosa: disminuir los tiempos de viaje de nuestros usuarios. Con la apertura de esta importante obra se verán beneficiados más de 115.000 usuarios del sistema TransMilenio, son al menos 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde que nuestros usuarios tendrán para pasar con sus familias”, indicó el subgerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez

La Administración distrital liderada por el Carlos Fernando Galán recibió esta obra de la glorieta, hito del grupo 4 de esta troncal de TransMilenio, en enero de 2024 con un 36 % de avance y, a diciembre de 2025, alcanza un 99,8 % de ejecución. La estructura tiene una longitud de circunferencia de 300 metros, con ocho ramales de entre 80 y 100 metros de longitud, y un peso equivalente a 80 mil toneladas, algo similar al de 240 aviones Boeing 747 cargados. Además, cuenta con 25 postes de iluminación en los ramales y la glorieta.