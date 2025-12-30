Fenalco y el ajuste del salario mínimo: «Este golpe, sumado a los mayores costos derivados de la reforma laboral, pone en jaque la supervivencia de miles de empresas»

–La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, rechazó «de manera categórica» el incremento del salario mínimo a 2 millones de pesos, considerando la decisión del Gobierno «irresponsable, desproporcionada y contraria a la realidad económica del país, «más aún cuando ha decretado una Emergencia Económica».

Según la agremiación de los comerciantes, se crea una ilusión de mayor ingreso nominal para los trabajadores, pero se oculta el impacto real, un aumento generalizado del costo de vida con un fuerte impacto inflacionario.

«Con un aumento del 23%, un empleador deberá asumir más de 3.000.000 de pesos mensuales por trabajador en obligaciones salariales, parafiscales y prestacionales. La informalidad seguirá creciendo. El incremento del salario mínimo presionará el gasto público al elevar la nómina estatal y limitará eI margen del Banco de la República para reducir las tasas de interés, afectando la inversión, el crédito y el crecimiento económico», puntualizó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente.

Agregó que es un ataque directo al empresariado y las más perjudicadas serán los micro, pequeñas y medianas empresas La decisión ya estaba tomada con enfoque populista y la Mesa no era un espacio de construcción, sino de validación de procedimiento político.

Señaló además que subir el salario desproporcionadamente sin tener en cuenta las variables técnicas y económicas es «pan para hoy y hambre para mañana». Serán los mismos trabajadores y la ciudadanía en general los más

perjudicados al perderse muchas plazas de trabajo

Indicó que tal como lo advirtió Fenalco al decidir no participar en la Mesa de Concertación Salarial, el Gobierno Nacional confirma hoy que nunca existió una discusión técnica real, ni una voluntad genuina de concertación. EI anuncio de un incremento del salario mínimo en 23% demuestra que la decisión fue anticipada, unilateral y abiertamente populista.

«La Mesa fue una farsa y una burla institucional para eI sector productivo del país», aseguró Jaime Alberto

Cabal.

«Lo que se presentó en Colombia no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde eI inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba

tomada», agregó el dirigente Gremial.

Igualmente afirmó que la contradicción es insostenible. No se puede declarar una crisis excepcional y, al mismo tiempo, imponer un aumento del 23%, que golpea directamente al empleo formal y asfixia al sector productivo.

«El tiempo nos ha dado la razón. Imponer un aumento de esta magnitud, ignorando las variables técnicas y la productividad, es pan para hoy y hambre para mañana. Las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga

el pueblo con desempleo, informalidad y carestía», advirtió Cabal.

FENALCO alertó que este incremento carece de sustento técnico y resulta especialmente grave en una economía altamente indexada al salario mínimo, donde una amplia gama de bienes, servicios, tarifas y contratos ajustan automáticamente sus precios con base en este indicador.

«Se crea una ilusión de mayor ingreso nominal para los trabajadores, pero se oculta eI impacto real, un aumento generalizado del costo de vida. Los precios reaccionan de inmediato, eI poder adquisitivo se erosiona y los hogares,

particularmente los más vulnerables, terminan en peores condiciones», explicó.

EI impacto sobre las empresas será devastador, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 97 % del tejido empresarial colombiano. De acuerdo con la estimación de costos laborales proyectados para 2026, con un aumento del 23%, un empleador deberá asumir aproximadamente 3.000.000 de pesos mensuales por trabajador en obligaciones salariales, parafiscales y prestacionales.

El gremio también advirtió sobre las consecuencias macroeconómicas de la medida. El incremento del salario mínimo presionará eI gasto público al elevar la nómina estatal y limitará el margen del Banco de la República para reducir las

tasas de interés, afectando la inversión, eI crédito y eI crecimiento económico.

«Este golpe, sumado a los mayores costos derivados de la reforma laboral, pone en jaque la supervivencia de miles de empresas. Muchas no resistirán esta combinación de decisiones y eI resultado será inevitable; menos empleo, más

informalidad y eI cierre de empresas en todo eI país», concluyó Cabal Sanclemente.