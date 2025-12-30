Petro ordenó priorizar la compra de sistema antidrones por $13 billones para enfrentar a organizaciones terroristas

–Durante la ceremonia de ascenso de oficiales y presentación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comprar de inmediato el sistema antidrones para fortalecer las capacidades del Estado contra la amenaza de las organizaciones terroristas.

El jefe de Estado indicó que las condiciones del conflicto han cambiado, razón por la que es necesario que las tropas tengan capacidad de protección con antidrones tanto en las bases militares como en el área de operaciones.

“La orden, ministro de Defensa. No es delegando. Usted asume la responsabilidad porque es una responsabilidad frente a la juventud colombiana uniformada. Prioriza la compra de antidrones antes que nada”, manifestó el mandatario.

En ese contexto, le ordenó al ministro gestionar un documento Conpes por $13 billones de pesos para la compra de antidrones: “Aquí estamos hablando de 13 billones para armas eficaces, no que queden guardadas en las bodegas porque no sirven”.

“Si se quiere ganar la guerra, un pelotón no va a salir a atacar si no tiene antidrones, porque va derechito a la muerte. Todo pelotón que salga hacia las zonas de conflicto y patrulle tiene que tener antidrones y buenos medios de comunicación y buenas botas”, recalcó.

El presidente dijo que hace unas décadas la ventaja aérea en la guerra la tenían las Fuerzas Militares, pero que actualmente las organizaciones vinculadas al narcotráfico han ganado espacio por el uso de drones, como ocurrió en Aguachica (Cesar).

“No se pueden exponer las tropas ante los narcotraficantes y, por tanto, necesitamos antidrones ya; como sea”, enfatizó el jefe de Estado.

Finalmente, el mandatario aseveró que en Colombia es fundamental combinar las formas de lucha, tanto la de la paz, a través de las mesas de diálogo, como la de la guerra con el fortalecimiento de las capacidades ofensivas, como la compra de los 17 aviones Gripen y también con el sistema antidrones.