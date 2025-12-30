Gobierno define los impuestos que vienen con la Emergencia Económica, a la par con el reajuste del salario mínimo

–Al cerrar el año, este 31 de diciembre, el Gobierno Nacional expedirá los primeros decretos en el marco de la Emergencia Económica con una cascada de impuestos para conseguir 11,1 por ciento para cubrir el faltante del presupuesto de 2026, tras el hundimiento de la reforma trobutaria o Ley de Financiamiento en el Congreso, anunció este martes en rueda de prensa el ministro de Hacienda, Germán Ávila, junto con su colega del Trabajo, Antonio Sanguino.

Todas estas medidas buscan que contribuyan los más ricos o castigar los productos de lujo y están orientadas a «equilibrar la situación financiera del gobierno y de las finanzas públicas y están soportadas en un criterio de total progresividad”, subrayó.

El titular de la cartera de Hacienda advirtió que con estas medidas “no se toca ningún producto de la canasta familiar», ni tampoco a los sectores económicos de estratos medios o bajos. «Solamente estamos tocando a un pequeño núcleo de contribuyentes que fundamentalmente tienen altos ingresos y altos patrimonios”.

El ministro anunció que las medidas están incluidas en un decreto de emergencia económica que está en trámite.

Hizo énfasis en que la Emergencia Económica se decretó tras la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento, pese a haber aprobado un Presupuesto de $546 billones condicionados a esos recursos. Esta decisión, añadió, generó una desfinanciación del Estado y obliga al Gobierno a cubrir compromisos inmediatos, como una inversión de $3,3 billones para garantizar la UPC en salud.

De acuerdo con el jefe de las finanzas naciones, el paquete de decretos contempla nuevos y mayores gravámenes, entre ellos un impuesto al patrimonio, cargas adicionales para el sector financiero y el sector de hidrocarburos, un incremento del IVA a los juegos de azar, así como al consumo de licores.

Advirtió que se excluyó la cerveza por ser un producto de amplio consumo popular.

En lo que respecta al impuesto al patrimonio, se afectarán las personas con patrimonios superiores a $2.000 millones y se incluye una sobretasa del 15% para el sector financiero, frente al 5% vigente, lo que elevaría la tarifa nominal del impuesto de renta hasta el 50%, con lo cual se proyecta un recaudo de $1,2 billones en 2026.

Igualmente se preve aplicar una tarifa del 19% al impuesto al patrimonio, con el cual se lograríam ingresos por 613.600 millones.

En cuanto al IVA, se proyecta una tarifa del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, así como incrementar este tributo a los licores de un 5% al 19%, con excepción de la cerveza.

También se reajustará el impuesto al consumo al tabaco y bienes considerados de lujo. En general, todos los productos de lujo van a tener un incremento del impuesto al consumo de 16% a 19%.