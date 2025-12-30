En 2025 se han realizado más de 34 mil detenciones e incautado más de 1.700 armas de fuego en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

En lo corrido de 2025, el trabajo articulado entre la Bogotá Camina Segura, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Fiscalía General de la Nación ha permitido realizar más de 34 mil detenciones por distintos delitos e incautar más de 1.700 armas de fuego, resultados que reflejan una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales y los factores de riesgo en los territorios.

Estos resultados hacen parte la estrategia de seguridad contemplada en el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia, que combina investigación, presencia policial, control a establecimientos comerciales y acciones preventivas, con el objetivo de reducir la circulación de armas, neutralizar economías ilegales y fortalecer la convivencia ciudadana, especialmente en zonas priorizadas por su impacto en hechos de violencia.

A esto se suma el control permanente a establecimientos de comercio, bares y entornos de alta afluencia, donde se busca garantizar el cumplimiento de la normatividad y proteger la seguridad de la ciudadanía.

Precisamente, en el marco del Plan Navidad, en un despliegue operativo en la localidad de Rafael Uribe se obtuvo como resultado la incautación de un arma de fogueo y la suspensión temporal de dos establecimientos comerciales por incumplir la normatividad vigente.

Durante el procedimiento, realizado con la participación de más de 40 uniformados y funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, una uniformada de la SIJIN halló un arma traumática oculta detrás del mesón de un bar, junto con seis municiones, una de ellas utilizada. El administrador del lugar aseguró que el arma pertenecía al dueño del establecimiento y que era usada como “protección”, sin embargo, fue incautada y se impuso el comparendo correspondiente bajo la Ley 1801, además de la suspensión del local por 10 días.

Estas intervenciones continuarán desarrollándose en las 20 localidades de Bogotá, como parte de la estrategia para prevenir hechos de inseguridad y fortalecer la tranquilidad ciudadana.