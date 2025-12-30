Incautadas 916 unidades de pólvora transportadas en un vehículo en Fontibón, al accidente de Bogotá

la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ)

En desarrollo de labores de patrullaje y control bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, uniformados del CAI Santander de la Policía de Bogotá, en la localidad de Fontibón, realizaron la incautación de 916 unidades de material pirotécnico o pólvora.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 25C con carrera 96 en el barrio Puerta de Teja donde un ciudadano fue sorprendido transportando pólvora en un vehículo. Al notar la presencia de la Policía de Bogotá, el hombre intentó ocultar el material.

En total, fueron incautados aproximadamente 27 kilos de artículos pirotécnicos, entre ellos cohetes, volcanes, mechas, tortas, voladores y otros elementos; además, fue inmovilizado el automotor en el que se transportaban estos artículos.