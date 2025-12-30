Hombre señalado de feminicidio de su pareja en el sur de Bogotá, fue enviado a la cárcel

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de un hombre señalado del feminicidio de su compañera sentimental y causarle la muerte en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá.

Los hechos se registraron el pasado jueves 25 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda ubicada en el barrio La Gloria de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Según la investigación, la víctima fue de atacada con un arma cortopunzante, ocasionado su muerte en el lugar de los hechos, debido a la gravedad de las heridas.

Por lo anterior, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado. Ante las evidencias presentadas en las audiencias concentradas el procesado aceptó el cargo.

Se estableció que la víctima venía siendo objeto de un ciclo de violencia física y psicológica por parte de este hombre, con quien convivía en unión libre desde hacía más de un año.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.