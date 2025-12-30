Salario mínimo en $2 millones porque la canasta familiar vale $3.2 millones: MinInterior Armando Benedetti

–Los «analistas» económicos, que aburridamente siempre son los mismos, parecen loras mojadas repitiendo teorías económicas contra las políticas implementadas por Gobierno, y la economía va muy bien! No reconocen la audacia del presidente Gustavo Petro, señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti, frente a los cuestionamientos hechos por empresarios y políticos sobre el incremento del salario mínimo para 2026.

«Veo a los pichones políticos, opositores, llorando por la plata que le van a quitar a los ricos porque las ganancias de ellos es porque no pagaban el salario completo, ni horas extras, ni festivos. Veo otros que lloran, y los conozco, y sé que no tienen un solo empleado, y sí las vísceras para hacer oposición porque sí», precisó Benedetti.

Además, aseguro que el salario mínimo se elevó a 2 millones de pesos porque la canasta familiar vale 3.2 millones de pesos. «Luego es un salario mínimo vital para que la gente pueda comer. Felicitaciones a la clase trabajadora y obrera de este país».

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó: «No caigo en el catastrofismo ni en la desinformación. La inflación en nuestro país se encuentra controlada, el desempleo está en un mínimo histórico en el siglo y tenemos una economía sana y pujante. Hoy en Colombia decimos: sin trabajo no hay capital; estamos cerrando brechas y saldando deudas históricas con el pueblo trabajador».

Sanguino explicó que el presidente Gustavo Petro recibió el salario mínimo en $1.000.000 (y $1.117.172 con auxilio) del gobierno de Ivan Duque y lo entregará en 2026 en $2.000.000.

«Por 34 años en Colombia no se aplicó el concepto de salario vital tal como quedó consagrado en nuestra Constitución Política», advirtió.

Además señaló que el mandato que se le asignó al entrar al Gobierno «fue la defensa de las y los trabajadores y llevar este concepto a la mesa de concertación».

«Hoy, es un orgullo, junto al presidente Gustavo Petro, anunciarle al país que vamos a materializar esa promesa y que, consecuentes con una convicción de aumento real y significativo durante tres años de Gobierno, el salario mínimo para 2026 será un Salario Vital Digno y quedará en $2.000.000 con auxilio de transporte. Esto representa un aumento del 23,7 %.

En cifras, significa:

– Salario base: $1.750.905

– Auxilio de transporte: $249.095

– Total (salario + auxilio): $2.000.000

Con estos comentaris, el ministro del Trabajo compartió en X los considerando del decreto 1469 de 2025 por el cual se fija el salario mínimo legal para el año 2026 y la parte resolutiva del decreto 1470 de 2025 por el cual se fija el auxilio de transporte para el mismo año. Estos son los textos:

Decreto: «Por el cual se fija el auxilio de transpone».

Que, en coherencia con la decisión adoptada y en aplicación del principio de unidad de la política salarial, resulta necesario ajustar el auxilio de transporte en una proporción consistente con el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, a fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo y de preservar su función compensatoria respecto de los costos efectivos de transporte asumidos por las personas trabajadoras.

Que mediante el Decreto 1573 del 24 de diciembre de 2024 se fijó el auxilio de transporte para el año 2025 en la suma de doscientos mil pesos ($200.000) moneda corriente, 10 cual representó un incremento aproximado del veintitrés coma cuarenta y seis por ciento (23,46%) respecto del valor vigente para el año 2024, fijado en ciento sesenta y dos mil pesos ($162.000).

Que la evolución reciente del nivel general de precios, así como el comportamiento de los costos asociados al transporte urbano y rural, evidencian la necesidad de actualizar el monto del auxilio de transporte para el año 2026, con el fin de preservar su eficacia material como instrumento de compensación de los gastos de desplazamiento y de protección del ingreso laboral disponible de las personas trabajadoras de menores ingresos.

Que la fijación del auxilio de transporte en condiciones coherentes con el incremento del salario mínimo legal mensual contribuye a garantizar condiciones mínimas de acceso efectivo al trabajo, a reducir barreras económicas asociadas a

la movilidad laboral y a fortalecer la función social del salario, en armonía con los principios del Estado Social de Derecho.

Que, en consecuencia, el Gobierno Nacional estima necesario y conveniente fijar el auxilio de transporte para el año 2026 aplicando el porcentaje de incremento del veinticuatro coma cinco por ciento (24,5%) respeto del valor vigente en 2025, atendiendo a la evolución de los costos efectivos de transporte y la necesidad de preservar su función compensatoria. En virtud de dicho ajuste, el auxilio de transporte se establece para la vigencia 2026 en la suma de doscientos cuarenta y nueve mil noventa y cinco pesos ($249.095), como una medida razonable, proporcionada y consistente con la política salarial integral definida para dicha vigencia.

DECRETA:

Artículo 1. Auxilio de Transporte para 2026. Fijar a partir del primero (10) de enero de dos mil veintiséis (2026), el auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devengan hasta dos (2) veces el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS ($249.095), que se pagará por los empleadores en todos los lugares del país, donde se preste el servicio público de transporte.

Artículo 2. Vigencia. EI presente decreto rige a partir del primero (10) de enero de dos mil veintiséis (2026) y deroga el Decreto 1573 de 2024.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE