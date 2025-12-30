Ataque de EE.UU en tierra venezolana fue con drones y afectó una instalación portuaria

–La CIA ejecutó un ataque con drones a principios de este mes contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela, afirmó la CNN citando fuentes familiarizadas con el asunto, subrayando que fue el primer ataque conocido de EE.UU. contra un objetivo dentro de territorio venezolano.

El ataque se ejecutó contra un muelle remoto en la costa venezolana bajo la creencia que era utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío a Estados Unidos, según las fuentes.

CNN establece además que no hubo víctimas porque en el momento del ataque no había nadie en el puerto.

Igualmente señaló que las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. proporcionaron apoyo de inteligencia a la operación.

Sin embargo reseña que la coronel Allie Weiskopf, vocera de ese Comando estadounidense negó que hubiese apoyado esta operación.

El informativo estadounidense señaló que una de las fuentes dijo que el ataque tuvo éxito en destruir la instalación y sus embarcaciones, pero lo describió como mayormente simbólico ya que es solo una de muchas instalaciones portuarias utilizadas por los narcotraficantes que salen de Venezuela. Además, pareció atraer poca o ninguna atención, incluso dentro del país, en tiempo real.

La misma versión sobre el ataque fue difundida por el New York Times. Según este diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

Las fuentes, bajo anonimato, indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales. El presidente, Donald Trump, anunció el lunes que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo. «Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos», dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago.

El Gobierno venezolano no comentó directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de «acoso, amenazas y ataques».

De acuerdo con el New York Times, la operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, añadió el diario.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de narcolanchas. La última, precisamente ayer. Estados Unidos informó de que dos personas murieron en este nuevo ataque dirigido contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Pacífico, lo que eleva a al menos 107 los muertos por la ofensiva de Washington en la región.

EE.UU. ha lanzado ataques que han destruido más de 30 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental en lo que ha descrito como una campaña contra el narcotráfico, y Trump ha ordenado un bloqueo de los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. Trump también amenazó repetidamente con realizar ataques dentro de Venezuela, pero hasta el ataque de la CIA a principios de este mes, los únicos ataques conocidos de EE.UU. contra objetivos venezolanos eran contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales. (Con información CNN y New York Times).