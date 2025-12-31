¿Busca empleo? Son 100 vacantes de asesores call center en Bogotá: postúlese hasta este miércoles 31 diciembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 100 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en una Feria de Empleo virtual hasta este miércoles 31 de diciembre de 2025. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y una de sus empresas aliadas ofrecen cargos disponibles para asesores call center. Las vacantes están dirigidas a capitalinos con formación desde bachillerato con y sin experiencia. ¡Conoce aquí detalles y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ virtual en Bogotá

Son 100 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Contacto Solutions buscan personal para asesores call center. Postúlate de manera virtual hasta este miércoles 31 de diciembre de 2025.

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Desde bachillerato.

Sin experiencia.

Contrato: Término indefinido.

Beneficios:

Convenios con universidades.

Gimnasio interno.

Salón de belleza.

Zona gamer.

Ping pong y billar.

Plan de ascensos desde el mes 3.

Descuentos en restaurantes, ropa y Bodytech.

Postúlate, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Conoce más detalles de la convocatoria o Feria Virtual de ‘Talento Capital’ disponible hasta este miércoles 31 de diciembre de 2025, en la siguiente pieza gráfica de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.