Ya son 92 las personas que han resultado lesionadas con pólvora en Bogotá, durante diciembre de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

En lo que va del mes de diciembre de 2025, en Bogotá ya son 92 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 2:00 p. m. de este martes 30 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 22 son menores de 18 años y 70 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 26 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

La localidades donde se registraron los casos son:

Usaque?n: cuatro casos.

Chapinero dos casos.

Santa Fe: seis casos.

San Cristo?bal: nueve casos.

Usme: seis casos.

Tunjuelito: dos casos.

Bosa: nueve casos.

Kennedy: ocho casos.

Fontibón: tres casos.

Engativá: 14 casos.

Suba: 10 casos.

Teusaquillo: un caso.

Los Mártires: tres casos.

Antonio Nariño: un caso.

Puente Aranda. cuatro casos

Rafael Uribe Uribe: tres casos.

Ciudad Bolívar: siete casos.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 58 casos.

Rostro: 23 casos.

Ojos: 12 casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: dos casos.

Tronco: dos casos.

Conoce detalles del más reciente reporte de personas lesionadas con pólvora en Bogotá, durante las celebraciones de diciembre de 2025, en la siguiente publicación en la red social X de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora: