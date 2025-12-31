Niños y niñas: Curso vacacional gratis de natación en piscinas de Usme, Bosa y Kennedy

Foto: IDRD

Este espacio gratis va dirigido a niños y niñas entre 5 y 14 años aprendan, se diviertan y se muevan en vacaciones.

Inscríbete en el Portal Ciudadano ingresando en el siguiente enlace: https://portalciudadano.idrd.gov.co desde el 30 de diciembre de 2025. Recuerda que las inscripciones son hasta agotar los cupos disponibles.

Fechas del curso de natación

Inicio: 7 de enero de 2026

Finaliza: 23 de enero de 2026

Piscinas disponibles en Bogotá