    Niños y niñas: Curso vacacional gratis de natación en piscinas de Usme, Bosa y Kennedy

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra una piscina Foto: IDRD

    Este espacio gratis va dirigido a niños y niñas entre 5 y 14 años aprendan, se diviertan y se muevan en vacaciones.

    Inscríbete en el Portal Ciudadano ingresando en el siguiente enlace: https://portalciudadano.idrd.gov.co desde el 30 de diciembre de 2025. Recuerda que las inscripciones son hasta agotar los cupos disponibles.

    Fechas del curso de natación

    • Inicio: 7 de enero de 2026
    • Finaliza: 23 de enero de 2026

    Piscinas disponibles en Bogotá

    • Usme: Parque Virrey Sur, ubicado en la calle 96 B sur #8-10.
    • Bosa: Parque Autopista Sur localizado en la carrera 72 #57h.94 sur.
    • Kennedy: Parque Patio Bonito en la carrera 101 #34-02 sur o calle 34 Bis sur con carrera 101.

