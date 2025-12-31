Niños y niñas: Curso vacacional gratis de natación en piscinas de Usme, Bosa y Kennedy
Foto: IDRD
Este espacio gratis va dirigido a niños y niñas entre 5 y 14 años aprendan, se diviertan y se muevan en vacaciones.
Inscríbete en el Portal Ciudadano ingresando en el siguiente enlace: https://portalciudadano.idrd.gov.co desde el 30 de diciembre de 2025. Recuerda que las inscripciones son hasta agotar los cupos disponibles.
Fechas del curso de natación
- Inicio: 7 de enero de 2026
- Finaliza: 23 de enero de 2026
Piscinas disponibles en Bogotá
- Usme: Parque Virrey Sur, ubicado en la calle 96 B sur #8-10.
- Bosa: Parque Autopista Sur localizado en la carrera 72 #57h.94 sur.
- Kennedy: Parque Patio Bonito en la carrera 101 #34-02 sur o calle 34 Bis sur con carrera 101.