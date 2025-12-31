Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 31 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 31 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5637 – La 5ta 2 – Tarde 0065 – La 5ta 2
Culona
Día 9488 – Noche
Astro Sol
2900 – Signo Libra
Pijao de Oro
6638 – La 5ta 7
Paisita
Día 2726 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 4344 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 1480 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 6400 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 407 – Noche
Play Four
Día 6571 – Noche
Samán
Día 6683
Caribeña
Día 9186 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 3499 – Las 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 1961 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 0375 – La 5ta 4 – Tarde 5908 – La 5ta 1