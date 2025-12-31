Nuevo año: Las regiones del mundo que han dado ya la bienvenida al 2026

–(Imagen creada por inteligencia artificial-RT).Mientras la mayor parte del planeta, incluida Colombia, cuenta las últimas horas de 2025 para el cambio de año, Auckland, Nueva Zelanda, (11:12 GMT) ya dio la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales sobre la Sky Tower.

08:35 GMT: El primer rincón del planeta que ya ha recibido al nuevo año es la isla de Kiritimati, o isla de Navidad, que forma parte de la República de Kiribati.

11:05 GMT: También Samoa y las Islas Tonga en Oceanía ya han recibido el año 2026, adelantándose varias horas al resto del mundo debido a su huso horario en el Pacífico sur.

??Auckland, New Zealand enters the 2026 New Year with fireworks at the Sky Tower. pic.twitter.com/URZQvsH1MC — Crannofonix (@CrannofonixNews) December 31, 2025

En este último día de 2025, el planeta se prepara para recibir el Año Nuevo. Desde los primeros husos horarios del Lejano Oriente, hasta las ciudades del continente americano, se suceden celebraciones con fuegos artificiales, conciertos al aire libre, multitudes en las calles y ceremonias religiosas que marcan el cambio de año.

19:57 GMT

El 2026 ha tocado tierra en Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Omán, Emiratos Árabes Unidos, las Seychelles, Mauricio, La Reunión (territorio de ultramar francés) y la ciudad rusa de Samara.

19:16 GMT

El Año Nuevo ha llegado a Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán, Uzbekistán y la ciudad rusa de Ekaterimburgo.

18:35 GMT

Ya llegó 2026 a la India y Sri Lanka: el viejo año se fue y el nuevo acaba de encender sus primeras luces en el subcontinente.

18:15 GMT

Ya es medianoche y ha terminado el 2025 en Bangladés y Bután. También ha llegado el nuevo año al este de Kazajistán, a Kirguistán y a Nepal. Más al norte, la ciudad rusa de Omsk también ha cruzado el umbral hacia el 2026.

17:27 GMT

En redes los usuarios comparten videos con impresionantes espectáculos de fuegos artificiales en Tailandia, que acaba de dar la bienvenida al 2026.

???Así se festeja el Año Nuevo en Bangkok, Tailandia pic.twitter.com/159C4f5oil — RT en Español (@ActualidadRT) December 31, 2025

17:09 GMT

Ya se festeja el Año Nuevo en Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia, Mongolia y algunas partes de Siberia (Rusia).

5 minutes to go!!! Vietnam ?? 2026 pic.twitter.com/Sdw3akQKEz — Simon Peter Lokomo (@LokomoPeter) December 31, 2025

16:25 GMT

China ha entrado en el 2026, dándole una cálida bienvenida con grandes celebraciones en Pekín, donde multitudes se congregaron cerca de un importante templo mientras luces, impresionantes espectáculos de fuegos artificiales y sonidos de tambores anunciaban la llegada del nuevo año.

? China celebra la llegada del 2026 https://t.co/CBa1CNeKhc — Sepa Más (@Sepa_mass) December 31, 2025

15:57 GMT

Corea del Sur y Japón celebran la llegada del 2026 con fuegos artificiales.

Happy New Year 2026 Seoul, South Korea pic.twitter.com/alNWejWGod — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025

15:43 GMT

En la Red han aparecido impresionantes imágenes de cómo los habitantes de la península rusa de Kamchatka dieron la bienvenida al nuevo año, recibiéndolo con fuegos artificiales.

?Los habitantes de la península rusa de Kamchatka fueron de los primeros en Rusia en dar la bienvenida al año 2026 pic.twitter.com/qnuenY1A4a — RT en Español (@ActualidadRT) December 31, 2025

13:16 GMT

Un gran espectáculo de fuegos artificiales iluminó el Puente del Puerto y la Ópera de Sídney para dar la bienvenida al año 2026. Las imágenes del puerto muestran a multitudes reunidas en la bahía de la ciudad australiana para seguir el evento en directo.

Así reciben el Año Nuevo 2026 en Sídney, Australia. pic.twitter.com/tNnvXCkMVZ — Corta (@somoscorta) December 31, 2025

12:08 GMT

Los habitantes de las penínsulas de Kamchatka y Chukotka fueron los primeros de Rusia en dar la bienvenida al año 2026.

12:02 GMT

Las islas Marshall, Fiji y Tuvalu saludan al año 2026. Estos pequeños Estados insulares del Pacífico se encuentran entre los primeros territorios del mundo que dejaron atrás el 2025.

