Migración Colombia: Rescate de niños, niñas y adolescentes y ofensiva contra el turismo con fines de explotación sexual y la trata de personas, marcaron el 2025

–El rescate en tiempo récord de las 17 niñas, niños y adolescentes vinculados a la secta ultraortodoxa Lev Tahor, 9 de ellos con circulares amarillas de Interpol, se consolidó como uno de los hitos más relevantes de la gestión de Migración Colombia en 2025 y como símbolo de una estrategia institucional enfocada en la protección de la niñez, los derechos humanos y la lucha contra la criminalidad transnacional.

La operación, desarrollada en apenas nueve días y con el acompañamiento primordial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Gaula Militar Oriente, permitió salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes y avanzar en la desarticulación de una organización, con acusaciones de trata de personas y abusos, que durante años dejó graves secuelas en países como Guatemala, México y Canadá.

“La gestión migratoria no puede limitarse al control de fronteras y no termina en el aeropuerto; sino que debe ser una herramienta real de protección de la vida, la dignidad y, especialmente, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cada rescate reafirma que el enfoque de derechos es una decisión operativa, no solo un discurso”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, al presentar el balance de los logros.

Este resultado se enmarca en un año de avances sostenidos en la gestión de la movilidad humana. Durante 2025, la entidad registró un incremento de más del 6 % en los movimientos migratorios en los puestos de control del país, acompañado de una mejor atención de los flujos migratorios, el fortalecimiento de los controles en aeropuertos para la prevención de riesgos contra niñas, niños y adolescentes, y el uso ampliado de herramientas tecnológicas como Check-Mig y Biomig, que agilizan los procesos de migración en los puestos de control migratorio.

En materia de regularización y protección de población vulnerable, Migración Colombia puso en marcha el PEP-TUTOR, dirigido a representantes legales o custodios de niñas, niños y adolescentes venezolanos titulares del Permiso por Protección Temporal (PPT). Esta figura autoriza la permanencia regular, el trabajo legal, la afiliación al sistema de seguridad social, el acceso a productos financieros, la convalidación de títulos y la posibilidad de viajar, además de establecer que el tiempo bajo este permiso sea computable para una visa de Residente (Tipo R).

La nueva visión de la Directora General para combatir de manera más contundente la explotación sexual asociada al turismo y la trata de personas a nivel regional ya muestra resultados. Un ejemplo es Antioquia, donde se articuló una estrategia integral de control migratorio y prevención. Solo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín, más de 70 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron inadmitidos por este motivo. Estas acciones se complementaron con el refuerzo de personal, nuevas medidas para ampliar el uso de Biomig y un trabajo coordinado con entidades como Airplan, ProAntioquia y los gremios turísticos del departamento.

En la lucha contra la trata de personas, la aplicación LibertApp superó los 68 rescates de víctimas. En los últimos seis meses se destacan operaciones de alcance internacional, como el rescate de una víctima de explotación sexual en República Dominicana; el de una niña sometida a trabajos forzados tras ser engañada en Argentina; y la liberación de más de 20 personas que eran víctimas de estafas y trabajos forzados en Camboya.

En el plano institucional, la entidad avanzó en su proceso de reestructuración interna y logró la consecución de la bonificación migratoria para sus funcionarias y funcionarios . Además, formalizó la creación del Grupo de Derechos Humanos, adscrito a la Dirección General, mediante la Resolución 4680 del 10 de diciembre de 2025, fortaleciendo el enfoque de derechos en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

El balance de 2025 posiciona a Migración Colombia como un actor clave en la gestión integral de la movilidad humana, con resultados concretos en protección de la niñez, control migratorio, innovación tecnológica y cooperación internacional.