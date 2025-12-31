Petro afirma que EE.UU atacó fábrica de cocaína en Venezuela y era del Eln

–El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que Estados Unidos bombardeó en Venezuela, no una instalación portuaria como lo señaló el mandatario estadounidense Donald Trump, sino una «fábrica de cocaína» vinculada al grupo terrorista colombiano Eln.

«Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína», reseñó el presidente Gustavo en una nota que publico en X, sin establecer si se trata del mismo episodio anunciado por Trump.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su país destruyó un muelle venezolano usado presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque terrestre de su ofensiva contra los carteles de drogas en América Latina.

Trump afirmó que en el ataque estadounidense «hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas», pero no presentó otros detalles. El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue «a lo largo de la costa». Posteriormente, medios norteamericanos indicaron que el ataque revelado por Trump fue ejecutado con drones.

En su escrito, Gustavo Petro relacionó la instalación atacada por EE.UU con el Eln que controla la producción de cocaína en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

«Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela», precisó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro inició su nota aclarando que muchas lanchas atacadas con misiles, «como está pasando en las incautacionesque hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis».

Problema paradójico, añadió: En EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no debió permitir su ilegalidad, se perdió por un voto, ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo. Trump está completamente equivocado. La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente.

El jefe del Estado colombiano emplazó al Eln, enfrascado en una guerra territorial con el frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, a «decidir si va a competir por la cocaína o por la Paz. Es apenas un 5% de la cocaína producida en Colombia la que pasa allá», subrayó.

Igualmente, Petro afirmó que el ejército de Colombia debe tomar ya «filo Gringo» en el Catatumbo y sustituir cultivos.

«Hoy por la ampliación de cultivos de hoja de Coca en América Latina, frente a una demanda que solo crece en Europa demasiado, el precio de la cocaína se ha desplomado. Existen enormes bodegas en África guardando decenas de toneladas de cocaína y el precio en Colombia de la hoja de coca se ha desplomado, ahora es más rentable el cannabis y el oro ilícito que la cocaína», aseguró y puntualizó:

«Es la hora de la sustitución, el estado debe aprovechar».

Enseguida se refirió a su homólogo Donald Trump y señalo que a este «le han hecho creer que soy testaferro de Maduro y de ahí sus últimas referencias a mí, pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EE.UU y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad».

Petro advirtió que «unos días más allá del año nuevo», contará «las particularidades de mi relación con el movimiento progresista de Chávez y mis frustraciones sobre lo que quedó de su gobierno, después de muerto».

Y subrayó: «Yo no sé si Maduro ha sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela, en nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él. Los generales que comprobamos negociaban cocaína estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas».

Pero, dijo, «ya los investigadores profesionales de los EEUU deberían haber comprobado que ni yo ni mis familiares cercanos tienen bienes fuera del país ni en Colombia, que no sea mi casa de la cual estoy aún endeudado».

Anotó que «hasta el New York Times ya sacó artículo periódistico diciendo que no han encontrado ninguna prueba contra mí para mantenerme la OFAC» y concluyó:

«Qué destoche el del gobierno de los EEUU. Mi última conversación telefónica con Maduro fué sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera. Yo soy un hombre libre y siempre lo seré y no me importa la codicia»