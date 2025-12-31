EE.UU sanciona a Venezuela e Irán por comercio de drones

–El gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Venezuela e Irán por el comercio de drones entre los dos países, una medida que llega cuando Washington intensifica su presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a 10 individuos y organizaciones de Venezuela e Irán por la compra de drones de diseño iraní y los esfuerzos para adquirir sustancias químicas para misiles balísticos, entre otras cuestiones.

Entre los entes sancionados está la venezolana Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA) y su presidente, José Jesús Urdaneta. Según Washington, EANSA «se encarga del mantenimiento y la supervisión del ensamblaje» en Venezuela de los drones Mohajer de la empresa estatal de defensa iraní Qods Aviation Industries (QAI), con la que mantiene negocios desde 2006.

También ha contribuido a la venta por «valor de millones de dólares a Venezuela» de vehículos aéreos no tripulados de la serie Mohajer-6, un dron de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento fabricado por QAI.

Las nuevas sanciones bloquean todos los bienes en EE. UU. de los afectados y prohíben a ciudadanos estadounidenses cualquier transacción con ellos.

«La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza a los intereses de Estados Unidos en nuestra región», dijo Thomas Piggot, portavoz del Departamento de Estado, en otro comunicado. (Información DW).