Bogotá refuerza vacunación contra el VPH para proteger a la infancia

Foto: Secretaría Distrital de Salud

El cáncer de cuello uterino continúa siendo una de las principales causas de muerte en mujeres en edad reproductiva. Cada año, en Colombia se diagnostican más de 4.500 nuevos casos y se registran más de 2.400 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales el 95 % está asociada al Virus del Papiloma Humano.

Así mismo, en la capital, se registraron 2018 nuevos casos y fallecieron 257 mujeres, entre los 55 a 64 años. Este virus también se relaciona con el 90 % de los cánceres de ano, el 70 % de los de vagina, vulva y garganta y el 60 % de los de pene.

A pesar de la existencia de una vacuna eficaz y gratuita, Bogotá enfrenta un importante desafío, más de 220.000 menores aún no han recibido la dosis que los protege contra el virus, lo que representa que más del 50 % de esta población se en riesgo en la ciudad para este año.

“Vacunarse contra el VPH es un acto de amor, de protección y de prevención. Con una sola dosis, podemos evitar enfermedades graves que afectan no solo la salud individual, sino también el bienestar de nuestras familias. Invitamos a todos los padres y madres habitantes en la ciudad a acercarse los puntos de vacunación y garantizar que sus hijos estén protegidos”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

La evidencia científica es clara: una sola dosis de la vacuna contra el VPH ofrece una protección duradera y efectiva frente a los tipos de los virus responsables de la mayoría de los cánceres relacionados.

Por eso, la Secretaría Distrital de Salud intensifica sus acciones de promoción y vacunación durante este cierre de año, con jornadas especiales en colegios, parques, centros comerciales y unidades móviles en todas las localidades.

Consulta el punto más cercano a tu vivienda en www.saludcapital.gov.co

La vacuna contra el VPH está disponible sin costo y sin cita previa, y puede aplicarse en cualquiera de los 200 puntos de vacunación habilitados en toda la ciudad. El biológico ha demostrado ser seguro y altamente efectivo.