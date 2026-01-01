Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves enero 1, 2026 -Dólar TRM $ 3,757.08 (vigente 02 ene 2026) -Euro $ 4,429.30 -Bitcoin US$ 88.227.90 Tasa de Interés -DTF: 9,09% -UVR: $ 397,13 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,66 -Petróleo Brent US$ 57,95 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBogotá refuerza vacunación contra el VPH para proteger a la infancia Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este jueves 1 de enero de 2026 en Colombia También podría gustarte Nacional Autoridades de Cartagena declaran riesgo por desechos que llegaron con camiones de basura de segunda Iván Briceño sábado enero 5, 2013 Nacional Resultados de las loterías y chances del lunes 2 de febrero en Colombia Ariel Cabrera martes febrero 3, 2015 Nacional Piden prohibir la pólvora en todo el país Geovany Quintero Gómez viernes diciembre 2, 2011 Economía Termina reunión sobre acceso a mercados para TLC con corea Geovany Quintero Gómez viernes marzo 2, 2012