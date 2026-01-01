Desde este 2 de enero hay cierre por carriles en puente de avenida calle 170 con autopista Norte en Bogotá

Foto: IDU.

Para adelantar las actividades de mantenimiento periódico del puente vehicular de la avenida calle 170 con autopista Norte, en límites entre las localidades de Suba y Usaquén en el norte de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) cierres de carriles desde el viernes 2 de enero de 2026.¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

En cumplimiento del contrato IDU-1776-2021, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre por carriles no simultáneos, de la calzada sur del puente vehicular de la avenida calle 170 con autopista Norte.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán desde el 2 de enero de 2026 y finalizarán aproximadamente en dos meses, con horario de cierre las 24 horas del día.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Las personas que transitan en sentido occidente a oriente por la avenida calle 170, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada Sur del puente vehicular (Mapa 1).

Mapa 1.

Rutas alternas

Quines se movilizan por la avenida Boyacá en sentido norte –asur y toman la avenida calle 170 al oriente, podrán continuar por la avenida Boyacá al norte y avenida calle 183 al oriente (Mapa 2).

Los usuarios que transitan por la avenida Boyacá en sentido norte a sur y toman la avenida calle 170 al oriente y autopista Norte al Norte, podrán continuar por la avenida Boyacá al norte, avenida calle 183 al oriente y autopista Norte al norte (Mapa 2).

Mapa 2.

Los usuarios que transitan por la autopista Norte en sentido norte a sur y toman la avenida calle 170 al oriente, podrán tomar la avenida calle 183 al oriente (Mapa 3).

Mapa 3.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los peatones y ciclistas continuarán transitando por la zona habilitada para ellos.