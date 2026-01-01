Ejército y Fiscalía capturaron a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Violeta’ en Bogotá

Foto: Brigada Trece del Ejército.

La Fiscalía General de la Nación y la Décima Tercera Brigada del Ejército capturaron a cinco hombres señalados de integrar el grupo delincuencial organizado en Bogotá, conocido como ‘Los Violeta’, dedicado al extorsión y el secuestro.

Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento en las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa y Los Mártires, en la ciudad de Bogotá.

«Durante las acciones judiciales se incautaron tres armas de fuego y traumáticas, munición para las mismas, así como teléfonos celulares, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes», explicó el teniente coronel Iván Fernando Rojas, comandante del Gaula Militar Cundinamarca de la Décima Tercera Brigada del Ejército.

A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión.

Las acciones investigativas fueron lideradas por la Décima Tercera Brigada del Ejército contra la extorsión y el secuestro, tropas del Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.