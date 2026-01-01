Este jueves 1 de enero no hay Ciclovía en Bogotá
Foto: IDRD
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) le recuerda a todos los bogotanos y bogotanas que este jueves 1 de enero de 2026 no hay servicio de la Ciclovía de Bogotá. Esta cita imperdible con la bicicleta y otros modos de movilidad alternativa, regresa el domingo 4 de enero de 2026, en sus horarios habituales de 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.
Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovía de Bogotá
- Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan elementos personales.
- Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no lo persuaden para que se desplace a lugares alejados.
- Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan en ningún momento que entregue la bicicleta o que se la preste por algún motivo.
- Si usted identifica a personal con prendas institucionales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) las cuales le ofertan cursos, promociones, elementos deportivos entre otros, verifique la veracidad de la información, ya que estas campañas no se realizan sin autorización del IDRD.