    Este jueves 1 de enero no hay Ciclovía en Bogotá

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra personas haciendo ejercicio Foto: IDRD

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) le recuerda a todos los bogotanos y bogotanas que este jueves 1 de enero de 2026 no hay servicio de la Ciclovía de Bogotá. Esta cita imperdible con la bicicleta y otros modos de movilidad alternativa, regresa el domingo 4 de enero de 2026, en sus horarios habituales de 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

    Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovía de Bogotá

    • Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan elementos personales.
    • Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no lo persuaden para que se desplace a lugares alejados.
    • Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan en ningún momento que entregue la bicicleta o que se la preste por algún motivo.
    • Si usted identifica a personal con prendas institucionales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) las cuales le ofertan cursos, promociones, elementos deportivos entre otros, verifique la veracidad de la información, ya que estas campañas no se realizan sin autorización del IDRD.

    Diana Becerra
