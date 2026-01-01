Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este jueves primero de enero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Angie Ruiz Rojas

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este jueves primero de enerro de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante este jueves primero de enero de 2026 se espera:

En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

La temperatura mi?nima estimada en Bogotá, es de 8 °C

Para la man?ana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Durante la tarde se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el suroccidente de la capital.

La temperatura ma?xima estimada en Bogotá, es de 20 °C.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.