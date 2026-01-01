Petro replica cuestionamientos al ajuste del salario mínimo y advierte a los empresarios: No suban precios; no permitiremos que aumento salarial se traslade al consumidor

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes a los cuestionamientos que provocó el ajuste del salario mínimo a 2 millones de pesos, incluido el subsidio de transporte, y advirtió que “el gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor”.

“A los empresarios les digo que no suban precio, no se desquiten con los consumidores», señaló el jefe del Estado en su cuenta en X. «Si mantienen precios o los bajan, venderán muchísimo y sacarán más ganancias por volumen”, complementó.

Igualmente señaló que el salario vital establecido para 2026 hará que aumenten las ganancias de los empresarios, pero “no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”.

Además, el primer mandatario destacó que el complemento ideal para para el crecimiento económico con salario vital, es el crédito asociativo para pequeñas empresas populares, urbanas y rurales.

«Es en la pequeña empresa donde se produce el trabajo en Colombia. Por ello hay que protegerla, tasa diferencial en impuestos y crédito subsidiado por el gobierno, que debería ser crédito de fomento del Banco de la República», señaló.

Igualmente reseñó la siguiente fórmula: «Como la gran empresa tiene una relación técnica de producción K/L o , en términos clásicos más precisos, dado que el capital es también la inversión que hace el capitalista para comprar fuerza de trabajo, la relación téxnica en valor es Cc/FT capital constante sobre el capital variable que es la compra de la fuerza de trabajo, mucho más alta que en lampeqieña empresa; es decir lo que los neoliberales llaman costo de trabajo, que en realidad es inversión, porque la ganancia solo sale del trabajo vivo, es muy inferior dentro del costo total de producción y su alza no afecta la empresa de alto nivel automatizado y gran tamaño, entonces aquí no se necesita subsidiar los créditos cuya tasa de interés determina el Banco de la República.

Dijo que a principios de este año se debe realizar reunión del grupo bicentenario del gobierno y las asociaciones micro y pequeño empresariales, cooperativismo campesino y el cooperativismo financiero para despegar una amplia política de crédito subsidiado del gobierno.

En otra nota, el presidente Gustavo Petro advirtió que lo único que ha hecho es aplicar la constitución «al poner el salario mínimo como vital al nivel de la canasta mínima familiar, dato del DANE, y lo he dividido por los trabajadores promedio en cada la familia».

Y añadió: «Dos millones de pesos justos me da el dato que he expresado en decreto: los dos millones de pesos por trabajador solo retorna el salario relativo, o sea, el porcentaje de la masa salarial en relación al ingreso nacional que existía en 1995, desde entonces y durante todo el siglo XXI disminuyó dos puntos frente a todo el ingreso nacional, más o menos 600 billones de pesos en todo el periodo que se vuelve pérdida pura de salario de los trabajadores. Pérdida de Vida».

El mandatario aseguró que con el aumento del salario mínimo real que determinó su gobierno ya se alcanza el mínimo vital ordenado por la constitución, y no obstante subrayó que «de esta manera recuperé solo el porcentaje nacional que la masa salarial tenía en la totalidad del ingreso nacional en 1995».

Según el jefe del Estado «estos dos puntos del ingreso nacional, de 100, es lo que enardece a toda la derecha hoy, cuando ya el país, hace 30 años, tenía esos niveles respecto al ingreso» y complementó: «Veremos si algún magistrado después de 34 años de expedida la orden constitucional de un salario vital, nos dice que aún no».

Para terminar su trinó el presidente Gustavo Petro apuntó: «Nunca se debió permitir el alza de salario mínimo sin tener en cuenta la canasta mínima vital familiar y el número de trabajadores en ella. Eso fue inconstitucional. Mi política económica es una economía para la Vida».

A propósito de las replicas del jefe del Estado, durante la reciente rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño en la que se oficiaizó el decreto sobre el «salario vital» para 2026, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó:

“Algunos sectores políticos y de opinión están tratando de meter miedo diciendo cosas que no son ciertas. Este Gobierno ha desindexado 225 ítems de bienes y servicios que no están atados al incremento del salario mínimo vital”, precisó.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que esos 225 ítems se han sido desindexados en estos tres años. «El 25 por ciento de ellos, cerca de 60 ítems, se relacionan con la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, que estamos reduciendo de manera significativa esos impactos”, indicó.

Adicionalmente, los dos ministros anunciaron que el Gobierno nacional estudia un paquete de medidas para desindexar otros bienes y servicios y prevenir impactos negativos.

También señalaron que el Gobierno estará atento a las señales y estará vigilante del desarrollo de los impactos relacionados con el salario vital decretado para 2026.

Recordaron que desde finales de 2023, el Gobierno del Cambio inició un fuerte proceso de desindexación de bienes y servicios del incremento del salario mínimo, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores.

Para entonces ya estaba en vigencia la desindexación de 116 bienes y servicios y se avanzó en la aplicación de otros 88, para un total de 204. Para finales de 2025, este listado se incrementó a 225 ítems.

Dentro de los 204 productos y servicios desindexados del incremento del salario mínimo de 2024 se destacaron alimentos como leche, carnes y sus derivados. Asimismo, inscripciones y matrículas educativas, cuotas moderadoras de EPS, transporte intermunicipal y seguros médicos, entre muchos otros.