    Resultados de las loterías y chances de este jueves 1 de enero de 2026 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 1 de enero de 2026 en el territorio colombiano:


    Dorado
    Noche 9892 – La 5ta 1

    Culona
    Noche 5277

    Pijao de Oro
    9770 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 1490 – La 5ta 1 – Noche 2599

    Chontico
    Día 5024 – La 5ta 8 – Noche 2987 – La 5ta 6

    Cash Three
    Día 195 – Noche

    Play Four
    Día 1135 – Noche

    Samán
    Día 9296

    Caribeña
    Día 6994 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 8067 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0730 – La 5ta 9 – Tarde 6512 – La 5ta 8

