Silbato, pilas y otros elementos que debe tener el kit de emergencia

Foto: IDIGER.

Debido al sismo que se sintió en Bogotá este miércoles 10 de diciembre de 2025m te contamos que debe tener un kit de emergencia. ¡Toma nota!

¿Qué debe tener tu kit de emergencia?

Agua.

Medicamentos.

Linterna.

Comida enlatada.

Silbato y pilas.

Herramientas

Documentos de identidad.

Radio de pilas.

Dinero en efectivo.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) mantiene activo el monitoreo con los organismos de respuesta, así como la verificación de cualquier novedad reportada a través de la Línea de Emergencias 123, debido al sismo presentado este 10 de diciembre. Asimismo, se solicita a la ciudadanía estar atenta a posibles nuevos eventos, para lo que se recomienda: