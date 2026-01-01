Silbato, pilas y otros elementos que debe tener el kit de emergencia
Foto: IDIGER.
Debido al sismo que se sintió en Bogotá este miércoles 10 de diciembre de 2025m te contamos que debe tener un kit de emergencia. ¡Toma nota!
¿Qué debe tener tu kit de emergencia?
- Agua.
- Medicamentos.
- Linterna.
- Comida enlatada.
- Silbato y pilas.
- Herramientas
- Documentos de identidad.
- Radio de pilas.
- Dinero en efectivo.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) mantiene activo el monitoreo con los organismos de respuesta, así como la verificación de cualquier novedad reportada a través de la Línea de Emergencias 123, debido al sismo presentado este 10 de diciembre. Asimismo, se solicita a la ciudadanía estar atenta a posibles nuevos eventos, para lo que se recomienda:
- Mantener la calma y evitar salir corriendo.
- Aplicar la técnica Agacharse, Cubrirse y Agarrarse: refugiarse debajo de una mesa resistente o junto a una pared interna, lejos de ventanas u objetos que puedan caer.
- Alejarse de postes, fachadas, cables, ventanales y árboles si el sismo ocurre mientras se está en la calle y en el hogar identificar y asegurar objetos que puedan caer dentro del hogar.
- No utilizar ascensores durante o después del movimiento y evitar balcones, ventanas y escaleras.
- Llevar el kit de emergencias si ya está preparado; si no, evitar buscarlo durante el sismo para no ponerse en riesgo.
- Permanecer en un lugar estructuralmente seguro dentro de la vivienda o el lugar de trabajo.
- Revisar el estado de instalaciones eléctricas, gas y agua.
- Seguir las instrucciones de las autoridades.
- Evaluar el entorno una vez finalice el movimiento y evacuar con calma hacia un punto de encuentro seguro.
- Asegurar a los animales de compañía con su collar, correa y/o guacal, al momento de evacuar.
- Contar con un Plan Familiar o Social para saber qué hacer ante emergencias.