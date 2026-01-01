¿Su predio tiene matrícula, pero no CHIP? Esta es la ruta para liquidar el predial correctamente

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

Si tu predio está en proceso de englobe o desenglobe, o aún no cuenta con un CHIP asignado, igual debes declarar y pagar el impuesto predial. La Secretaría Distrital de Hacienda recuerda que todo predio con matrícula inmobiliaria registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos está obligado a declarar, incluso si no tiene avalúo catastral vigente.

Para facilitar este proceso, el Distrito dispuso una ruta digital sencilla que permite generar la declaración en pocos minutos. Aquí te contamos cómo hacerlo.

Paso a paso para pagar el predial sin CHIP o con englobe/desenglobe

1. Ingresa a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda

Accede a la plataforma en:

https://nuevaoficinavirtual.shd.gov.co/bogota/es/login

Selecciona las opciones:

Contribuyente > Generar declaración > Impuesto Predial > Año gravable.

La plataforma te pedirá datos básicos del predio. Para completarlos correctamente, utiliza la información disponible en el certificado de libertad y tradición, documento donde reposan las características registrales del inmueble.

2. Diligencia la información del predio

Una vez dentro del formulario:

Completa los datos solicitados.

Selecciona la opción «Precálculo» .

. En el módulo «Liquidación privada», haz clic en «Calcular».

El sistema generará automáticamente la base gravable con base en la información registrada.

3. Firma y presenta la declaración

Según el tipo de contribuyente:

Persona natural: selecciona “Firmar” .

selecciona . Persona jurídica: selecciona “Firmar y agregar”.

Finaliza haciendo clic en “Presentar declaración”.

Una vez presentada, podrás descargar el recibo de pago y cancelarlo en línea o en los canales autorizados.

¿Tuviste dificultades con el registro o el proceso?

Si la plataforma no permite continuar o no reconoce la información, puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención presencial de la Secretaría Distrital de Hacienda, donde un asesor verificará tu caso y te guiará en el trámite.