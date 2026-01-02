La gente no quiere entender: La pólvora dejó 1.419 lesionados en Colombia en Navidad y Año Nuevo; Antioquia, Nariño y Bogotá lideraron el trágico ranking

–No han valido la prohibición y las intensas campañas. La manipulación indebida de elementos pirotécnicos sigue creciendo en la temporada de navidad y fin de año, con un saldo trágico, de acuerdo con el reporte preliminar entregado en las últimas horas por el Instituto Nacional de Salud, INS. El informe provisional sobre la vigilancia intensificada por lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol, corresponde a la temporada del 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero este 2026.

El reporte confirma que se han notificado 1.419 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una variación del 10,4 % con respecto al mismo corte del periodo mencionado.

Entre las dos de la tarde del 31 de diciembre de 2025 y las dos de la tarde del 1 de enero del 2026, se reportaron -preliminarmente- 391 lesionados por pólvora pirotécnica.

Del total, 428 casos (30,1 %) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 52 casos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol.

A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

Los departamentos han notificados así: Antioquia 182 casos; Nariño 131; Bogotá 104; Norte de Santander 84; Cauca 81;

Cundinamarca 74; Córdoba 58; Tolima 56; Atlántico 56; Santander 53; Valle del Cauca 51; Huila 43; Barranquilla 42;

Caldas 40; Cali 38; Cesar 38; Boyacá 35; Magdalena 31; Bolívar 27; Risaralda 25; Putumayo 21; Meta 21; Sucre 20; Quindío 16; Guajira, 16; Cartagena 16; Casanare 12; Arauca 11; Buenaventura 1 1; Santa Marta 9; Chocó 7; Guaviare 4; Caquetá 2; Amazonas y San Andrés 1 caso.

Las principales ciudades presentan los siguientes casos: Medellín (72), Pasto (48), Cúcuta (39), Neiva (1 8), Montería (1 9), Armenia (13), Pereira (1 5), Manizales (12), Popayán (13), Valledupar (14), Yopal (7), Bucaramanga (8), Villavicencio (8), Tunja (4), San José del Guaviare (4), Mocoa (3), Riohacha (4), Arauca (3), Sincelejo (3), Florencia (1), Quibdó (1), Leticia (1) y San Andrés (1).

Los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes (30,7 %), seguidos de otros (21,7 %) y en tercer lugar se encuentran voladores (17,0 %).

Se han notificado 7 casos de intoxicaciones por fósforo blanco.