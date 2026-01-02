Hallan muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones el día de Año Nuevo

–(Foto @JuanitoSay). Victoria Jones, hija del oscarizado actor Tommy Lee Jones, de 34 años, fue encontrada muerta este jueves en un hotel en San Francisco, informó TMZ, que cita fuentes policiales.

El Departamento de Bomberos de San Francisco dijo a People que los agentes respondieron a una emergencia médica poco antes de las 3:00 a.m. (hora local) en el hotel Fairmont, donde se reunieron con los paramédicos y declararon muerta a una mujer adulta no identificada.

Lamentamos informar el fallecimiento de Victoria Jones a los 34 años de edad.

La actriz, hija del talentoso Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida en un hotel de San Francisco durante la madrugada de año nuevo. Q.E.P.D. pic.twitter.com/C5e1U9LMW0 — Juanito Say (@JuanitoSay) January 2, 2026

Hasta el momento, no se ha compartido públicamente ninguna causa de muerte ni detalles al respecto.

Victoria, hija de Tommy y de su exesposa, Kimberlea Cloughley, debutó como actriz en ‘Hombres de Negro II’ (2002), compartiendo reparto con su padre. En 2005, también participó en ‘Los tres entierros de Melquiades Estrada’, que dirigió su progenitor. (Información RT).