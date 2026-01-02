Senderos ecológicos estarán cerrados este 2 y 3 de enero de 2026

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a los bogotanos, bogotanas y visitantes las novedades operativas para caminos o senderos de los Cerros Orientales en Bogotá, durante el mes de enero de 2026.

Todos los senderos permanecerán cerrados a las visitas los días 1, 2 y 3 de enero de 2026, debido que el apoyo policial dispondrá su capacidad operativa para otras actividades distritales.

La apertura de estos senderos se anunciará una vez cuenten de nuevo con las garantías de acompañamiento operacional y seguridad.

La ciudadanía podrá consultar las novedades de operación en el aplicativo Caminos de los Cerros Orientales y en las redes sociales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Recomendaciones para la ciudadanía