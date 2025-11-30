    • Bogotá

    Por obras de rehabilitación hay cierre en la avenida calle 72 entre carreras 89 y 90

    Foto de un trabajador en un frente de obra en BogotáFoto: IDU.

    Para adelantar las actividades de rehabilitación y reconstrucción de las losas de concreto Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en la avenida calle 72 entre la carrera 89 y carrera 90, en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá.¡Revisa detalles y planifica tus recorridos!

    Cierres y desvíos en la calle 72 entre la carrera 89 y carrera 90 por obras

    La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el marco del contrato IDU-2433-2024 que define el cierre del carril norte de la calzada norte de la avenida calle 72 entre la carrera 89 y carrera 90 en sentido oriente a occidente. (Ver mapa 1).

    Estas actividades se realizarán a partir de las 10:00 p. m. del 27 de noviembre de 2025 y finalizarán a las 5:00 a. m. del lunes 1 de diciembre de 2025, con horario de cierre de 24 horas.

    Mapa 1.

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad y seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente  Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

    Tránsito de vehículos particulares y de Transporte Público

    Las personas que se desplazan por la avenida calle 72 en sentido oriente-occidente, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada norte. (Mapa 2).

    Mapa 2.

    Tránsito de peatones y ciclistas

    Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones y ciclistas podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

